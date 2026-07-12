Nga tuyên bố tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine, bắn hạ 585 UAV trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái thực hiện các đòn tiến công và đánh trúng cơ sở hạ tầng tại các cảng Odessa và Chornomorsk, bao gồm các khu vực được cho là sử dụng để bốc dỡ, lưu trữ hàng hóa quân sự và nhiên liệu, cùng trung tâm logistics của Công ty vận tải Odtrans.

Theo phía Nga, hai tàu chở hàng khô, một phà vận chuyển hàng hóa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine, một tàu tuần tra hộ tống, các bồn chứa nhiên liệu và một số hạng mục thuộc trung tâm trung chuyển tại cảng Chornomorsk cũng đã bị đánh trúng. Ngoài ra, Nga tuyên bố một máy bay không người lái Geran đã tấn công một trạm phân phối khí đốt tại thành phố Kramatorsk.

Lính cứu hoả cố gắng dập tắt đám cháy sau một vụ tấn công của Nga vào khu vực Odessa, Ukraine. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã tiến công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và vận tải phục vụ hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời tập kích các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 158 quận.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 585 UAV cánh cố định của Ukraine trên nhiều địa phương, bao gồm khu vực Moscow, bán đảo Crimea, vùng Crimea, vùng Krasnodar cùng nhiều tỉnh của Nga, cũng như trên vùng biển Azov và Biển Đen.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố này của Nga.