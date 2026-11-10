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Đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển

Thứ Ba, 06:03, 10/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, phái đoàn Nga đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11. Trước thềm cuộc gặp, các bên đã nêu những ưu tiên về bảo đảm an ninh, giải quyết các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy tiến trình hòa bì

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hoan nghênh tuyên bố của người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về việc đặt các bảo đảm an ninh ở vị trí trọng tâm trong tiến hành đàm phán: “Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, các nhà đàm phán đã đề xuất ưu tiên vấn đề an ninh tập thể trong chương trình nghị sự về giải quyết xung đột Ukraine. Chúng tôi hoan nghênh đề xuất này. Các cuộc đàm phán hiện nay nhằm thống nhất những nguyên tắc sẽ được thông qua khi kết thúc tiến trình đàm phán về một giải pháp toàn diện”.

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Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ông Lavrov cũng cho rằng sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov trong phái đoàn Nga là phù hợp, bởi ông Ryabkov phụ trách các vấn đề Bắc Đại Tây Dương và kiểm soát vũ khí.

Về phía Mỹ, phát biểu trước thềm đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng cuộc gặp tại Abu Dhabi sẽ tạo thêm tiến triển và cho biết bảo đảm an ninh cho Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột là nội dung trọng tâm được thảo luận. Tuy nhiên, các đề xuất hiện mới ở giai đoạn sơ bộ và chưa có thỏa thuận cuối cùng. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ đại diện phía Mỹ tham gia các cuộc gặp tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, cũng ngày Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraine Rustem Umerov cho biết Ukraine hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, bền vững, bảo đảm an ninh và tạo điều kiện cho tái thiết sau chiến tranh. Đoàn Ukraine sẽ có các cuộc gặp riêng với đại diện nhóm E4 gồm Anh, Pháp, Đức và Italy, cùng đại diện NATO và Ủy ban châu Âu tại Abu Dhabi nhằm thống nhất lập trường và những bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán.

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Ấn Độ liên lạc với Nga, Ukraine trước giờ đàm phán

VOV.VN - Ngày 9/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trao đổi về tình hình xung đột Nga – Ukraine, các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và triển vọng hợp tác song phương.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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