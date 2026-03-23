Ukraine hé lộ tín hiệu về trao đổi tù binh và bài toán bầu cử thời chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Kiev và Washington đã hoàn thành ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tại bang Florida (Mỹ), nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Ukraine với Nga. Dù chưa đạt đột phá rõ rệt, những tín hiệu ban đầu, đặc biệt liên quan đến khả năng trao đổi tù binh đang thắp lên tia hy vọng hiếm hoi trên mặt trận ngoại giao.

Ukraine cùng các đồng mình thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế, trong bối cảnh xung đột với Nga. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump. Sự hiện diện của những nhân vật thân cận với Nhà Trắng cho thấy Washington vẫn duy trì vai trò trung tâm trong nỗ lực định hình một lộ trình hòa giải, dù ưu tiên chiến lược hiện tại đang bị phân tán vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Trong thông điệp tối 22/3, ông Zelensky thừa nhận sự chú ý của Mỹ hiện đang dồn nhiều vào cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, song nhấn mạnh cuộc chiến tại Ukraine “cũng cần phải chấm dứt”. Ông cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các đợt trao đổi tù binh mới có thể diễn ra, một bước đi mang ý nghĩa nhân đạo, đồng thời là thước đo cho hiệu quả của các kênh đàm phán hậu trường.

“Đó sẽ là tin rất tốt và là bằng chứng cho thấy ngoại giao vẫn đang vận hành”, ông Zelensky nói, dù không tiết lộ liệu các cuộc đối thoại có tiếp tục hay không, cũng như thời gian và hình thức tổ chức trong tương lai.

Song song với nỗ lực đàm phán, Kiev tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây duy trì và gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga.

Trong khi đó, trước áp lực thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Iran, Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với dầu mỏ Nga, một bước đi phản ánh sự giằng co giữa mục tiêu địa chính trị và nhu cầu ổn định thị trường.

Các nước châu Âu, trái lại, vẫn giữ lập trường cứng rắn, chưa có động thái tương tự. Sự khác biệt này phần nào cho thấy liên minh phương Tây không hoàn toàn đồng nhất trong cách tiếp cận cuộc chiến, đặc biệt khi các cuộc khủng hoảng toàn cầu ngày càng đan xen và chồng lấn.

Một điểm đáng chú ý khác trong kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy là yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, song song với việc chấp nhận một số nhượng bộ lãnh thổ. Điều này đặt ông Zelensky vào thế khó, khi nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc nhưng luật pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng tiến hành bầu cử nếu đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, đủ để chuẩn bị hạ tầng và đảm bảo an ninh. Đây được xem là một đề xuất mang tính thỏa hiệp, song vẫn phụ thuộc lớn vào thiện chí từ phía Nga cũng như cam kết bảo đảm từ các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Anh, cựu Tổng tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi - người được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí tổng thống lại thể hiện quan điểm cứng rắn hơn. Ông cho rằng Ukraine không cần một khoảng lặng để bầu cử, mà cần một chiến thắng được bảo đảm bằng sức mạnh quân sự.

“Điều Ukraine cần không phải là thời gian để chuẩn bị bầu cử, mà là một nền hòa bình giành được thông qua chiến tranh, đủ để bảo đảm tương lai cho con cháu chúng ta”, ông nhấn mạnh.