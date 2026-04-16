Nga và Ukraine leo thang không kích, nhiều hạ tầng năng lượng hư hại

Thứ Năm, 15:53, 16/04/2026
VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đợt tấn công quy mô lớn, sử dụng kết hợp tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Lực lượng Không quân Ukraine ngày 16/4 cho biết đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa tổng cộng 31 tên lửa và 636 máy bay không người lái của Nga trong các đợt tấn công nhằm vào nước này trong vòng 24 giờ qua.

“Trong khoảng thời gian trên, đối phương đã tiến hành hai đợt tấn công phối hợp nhằm vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng kết hợp tên lửa phóng từ mặt đất, trên không cùng các thiết bị bay không người lái tấn công", lực lượng này cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên Telegram.

Thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine cùng một số khu định cư lân cận, bao gồm Kherson đã bị mất điện sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng rạng sáng ngày 16/4, giới chức địa phương cho biết. 

Lực lượng cứu hộ đứng gần các tòa nhà dân cư bị hư hại tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Kiev, Ukraine, ngày 16/4/2026. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine nhằm vào cảng Tuapse trên Biển Đen đã khiến hai người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, đồng thời gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, theo các quan chức và truyền thông Nga. 

Ông Sergei Boiko, người đứng đầu chính quyền thành phố Tuapse, thông tin các mảnh vỡ từ cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã rơi xuống một số doanh nghiệp tại cảng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratiev, cũng cho biết các mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây hư hại cho 24 căn nhà, 6 khu chung cư, hai cơ sở giáo dục và một trường dạy nhạc.

Tuapse là một trong những cảng lớn ở phía Nam nước Nga, đóng vai trò trung tâm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, đồng thời xử lý hàng rời như than đá và phân bón. Khu vực này cũng là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn cùng tên, thuộc sở hữu của Rosneft – tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ đầu năm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác trong đêm 15/4, khiến 16 người thiệt mạng, cùng hàng chục người bị thương. Phía Moscow cũng chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn tổng cộng 207 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.

Anh công bố gói viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chuyển giao 120.000 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine ngay trong năm nay. Đây là đợt cung cấp vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Anh dành cho Ukraine, khẳng định vai trò dẫn đầu của Anh trong việc hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến cho quân đội.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga
Ukraine bí mật thử nghiệm công nghệ không gian đối phó tên lửa siêu thanh Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ cấp cao Ukraine tiết lộ nước này đã bí mật thực hiện hai vụ phóng tên lửa vào không gian cách đây không lâu và coi đó là phương án tiềm năng nhằm đối phó với các loại tên lửa siêu thanh của Nga trong tương lai.

Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên kết Ukraine ở châu Âu
Nga cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên kết Ukraine ở châu Âu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho rằng danh sách các cơ sở sản xuất có liên quan đến Ukraine, phân bố tại nhiều quốc gia châu Âu và vừa được quân đội Nga công bố, cần được xem là danh sách các mục tiêu tiềm năng.

NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine
NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/4, truyền thông châu Âu đưa tin, các nước đồng minh NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026.

