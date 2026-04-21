Nga: Việc nối lại trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba phụ thuộc vào Ukraine

Thứ Ba, 18:47, 21/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (21/4), Nga khẳng định tiếp tục duy trì sẵn sàng về mặt kỹ thuật để nối lại việc trung chuyển dầu mỏ sang Hungary qua đường ống Druzhba, song nhấn mạnh việc khôi phục dòng chảy phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của phía Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng với Hungary và không thay đổi lập trường về khả năng nối lại trung chuyển dầu mỏ. Theo ông, về phía Nga, mọi điều kiện kỹ thuật cần thiết đều đã sẵn sàng.

Nga sẵn sàng nối lại việc trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng việc trung chuyển bị gián đoạn sau khi Ukraine áp dụng các biện pháp gây sức ép liên quan đến đường ống. Theo ông Peskov, tất cả hiện phụ thuộc vào hành động của phía Ukraine và liệu Kiev có mở lại đường ống và chấm dứt các biện pháp gây sức ép hay không.

Trước đó, phía Hungary tuyên bố sẽ không dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với một số quyết định tài chính của Liên minh châu Âu nếu việc trung chuyển dầu qua Druzhba chưa được khôi phục. Nga bày tỏ hy vọng các vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ trên cơ sở tuân thủ các thỏa thuận hiện có. Các Hãng truyền thông đưa tin rằng, phía Ukraine dự kiến ​​việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba sẽ được nối lại vào hôm nay (21/4).

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Druzhba đường ống Druzhba xung đột Nga - Ukraine trung chuyển dầu Nga - Ukraine
Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba
VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba
VOV.VN - Ngày 20/3, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố, Hungary sẵn sàng sử dụng thêm các biện pháp khác để gây sức ép buộc Ukraine khôi phục ngay lập tức đường ống dẫn dầu Druzhba.

Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới
VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay (19/3), nhằm buộc nước này dỡ bỏ việc phong tỏa khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine.

