Nga: Việc nối lại trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba phụ thuộc vào Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng với Hungary và không thay đổi lập trường về khả năng nối lại trung chuyển dầu mỏ. Theo ông, về phía Nga, mọi điều kiện kỹ thuật cần thiết đều đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng việc trung chuyển bị gián đoạn sau khi Ukraine áp dụng các biện pháp gây sức ép liên quan đến đường ống. Theo ông Peskov, tất cả hiện phụ thuộc vào hành động của phía Ukraine và liệu Kiev có mở lại đường ống và chấm dứt các biện pháp gây sức ép hay không.

Trước đó, phía Hungary tuyên bố sẽ không dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với một số quyết định tài chính của Liên minh châu Âu nếu việc trung chuyển dầu qua Druzhba chưa được khôi phục. Nga bày tỏ hy vọng các vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ trên cơ sở tuân thủ các thỏa thuận hiện có. Các Hãng truyền thông đưa tin rằng, phía Ukraine dự kiến ​​việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba sẽ được nối lại vào hôm nay (21/4).