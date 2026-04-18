Thủ tướng đắc cử Hungary: Đường ống Druzhba có thể hoạt động tuần tới

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar cho biết, ông đã nhận được thông báo về khả năng khởi động lại đường ống Druzhba trong tuần tới sau cuộc trao đổi với ông Zsolt Hernádi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí MOL của Hungary.

Ông Magyar nhấn mạnh, việc khôi phục cơ sở hạ tầng kỹ thuật là chưa đủ, điều quan trọng là cần đảm bảo nguồn dầu vận chuyển qua đường ống. Ông Hernádi sẽ sớm sang Nga để thảo luận và đảm bảo Hungary có thể nhận được nguồn cung dầu ổn định và liên tục bất chấp những biến động của tình hình năng lượng hiện nay.

Thủ tướng đắc cử Hungary khẳng định, dầu vẫn đang được vận chuyển ổn định qua đường ống Adriatic từ Croatia, do đó Tập đoàn MOL sẽ không bị gián đoạn nguồn cung trong ngắn và trung hạn. An ninh năng lượng của Hungary tiếp tục được duy trì trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar. (Ảnh: Reuters)

Về chính sách năng lượng trong thời gian tới, ông Magyar khẳng định, chính phủ do đảng Tisza lãnh đạo sẽ tiếp tục duy trì mức giá trần được bảo hộ đối với nhiên liệu nhằm đảm bảo người dân và doanh nghiệp không phải chịu áp lực từ biến động giá xăng dầu. Theo ông Magyar, việc ổn định giá cả là yếu tố then chốt để bảo vệ sức mua của người dân và duy trì hoạt động kinh tế ổn định. Đây cũng là cam kết chính sách rõ ràng của chính phủ mới, giúp giảm thiểu rủi ro từ gián đoạn nguồn cung.

Tuyên bố của ông Magyar được đưa ra trong bối cảnh đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu Nga qua lãnh thổ Ukraine, đã ngừng hoạt động từ đầu năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của Hungary và khiến quan hệ Hungary-Ukraine gia tăng căng thẳng.

Theo giới phân tích, tuyên bố của Thủ tướng đắc cử Péter Magyar phản ánh cách tiếp cận thực tế và ưu tiên bảo đảm an ninh nguồn cung của chính phủ mới. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc cho chính sách năng lượng của Hungary trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác tích cực hơn trong khu vực Trung Âu.