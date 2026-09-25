Khả năng ông Zelensky gặp ông Putin tại Hội nghị G20 ở Mỹ?

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ ủng hộ mô hình đối thoại ba bên nếu các bên đạt được đồng thuận về việc tổ chức cuộc gặp.

“Tôi cho rằng đây là một trong những cơ hội tốt nhất do phía Mỹ đề xuất. Đây có thể là cơ hội cho một cuộc gặp ba bên có khả năng mang lại kết quả”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12.

Theo ông Zelensky, thành phần tham dự G20 có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao, khi hội nghị quy tụ các đối tác châu Âu của Ukraine cùng Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Trung Đông và nhiều quốc gia khác.

“Theo tôi, đây là môi trường có thể tạo điều kiện đạt được kết quả. Ukraine sẽ ủng hộ nếu mô hình này được thông qua và các bên đạt được thỏa thuận tương ứng”, Tổng thống Ukraine nói.

G20 là diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế gồm các nền kinh tế lớn trên thế giới. Nga vẫn là thành viên G20 dù đã không còn tham gia G8 kể từ năm 2014.

Nếu được tổ chức, cuộc gặp tại Miami có thể tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin.

Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga gặp trực tiếp là tại Paris vào tháng 12/2019 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, hai bên chưa tiến hành cuộc gặp trực tiếp ở cấp nguyên thủ. Ông Zelensky trước đó nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc tiếp xúc ở cấp lãnh đạo, trong khi Điện Kremlin cho rằng một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ và phải có nội dung cụ thể để thảo luận.

Nếu ông Putin tới Miami, đây sẽ là chuyến thăm Mỹ thứ hai của Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, tháng 8/2025, ông Putin đã tới Alaska để hội đàm với Tổng thống Trump về xung đột Nga - Ukraine. Cuộc gặp khi đó không tạo ra bước đột phá lớn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/9 cho biết Nga đã nhận được lời mời tham dự G20 và sẽ xem xét thông qua các kênh ngoại giao.

“Chúng tôi đã nhận được lời mời và cảm ơn phía Mỹ. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định, sau đó tiếp tục xử lý vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao”, ông Peskov nói.