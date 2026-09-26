Nga công bố kết quả chính thức bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, đảng Nước Nga Thống nhất giành 349 ghế, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) với 37 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) - 23 ghế, Những Người Mới - 19 ghế, Nước Nga Công bằng - 17 ghế và đảng Tổ quốc (Rodina) - 1 ghế; bốn ghế còn lại thuộc về các ứng viên tự ứng cử.

Lực lượng an ninh tuần tra gần trụ sở Duma Quốc gia Nga ở trung tâm Moscow, ngày 7/9/2026. Ảnh: Reuters

Duma Quốc gia khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova, gần một nửa số đại biểu khóa IX là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi, có 46 cựu binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine trúng cử, trong đó 41 người thuộc đảng Nước Nga Thống nhất. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương hơn 67,4 triệu người; cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma năm 2021 và 47,88% năm 2016.

Bà Pamfilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại khi các mối đe dọa an ninh, sức ép từ bên ngoài và các cuộc tấn công mạng gia tăng. CEC cho biết, kể từ đầu chiến dịch bầu cử, đã ghi nhận khoảng 28 triệu lượt hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn từ Internet nhằm vào trang web và các nguồn lực số của cơ quan này, trong đó có 13 đợt tấn công DDoS có chủ đích.

Trước đó, ngày 21/9, bình luận về kết quả bầu cử, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng hệ thống chính trị, đảng phái của Nga đã cho thấy tính ổn định và khả năng thích ứng trước các thách thức.