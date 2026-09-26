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Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

Thứ Bảy, 06:04, 26/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây.

Trả lời báo giới sau khi tham dự Diễn đàn quốc tế các nền văn hóa thống nhất tại St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết khoảng 10 ngày đến hai tuần trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, phía Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng khôi phục đối thoại.

tong thong putin tuyen bo nga se can nhac kha nang noi lai dam phan voi ukraine hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh, đồ họa: AP.

Theo ông Putin, Nga khi đó để ngỏ khả năng nối lại đàm phán sau bầu cử, nhưng những diễn biến quân sự gần đây khiến Nga phải cân nhắc thêm. Ông Putin cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ và cơ sở của Nga đã dẫn tới các biện pháp đáp trả, trong khi Kiev hiện tiếp tục đề xuất ngừng giao tranh trên một số hướng, trong đó có năng lượng và không kích. Về khả năng nối lại đàm phán, Tổng thống Putin nhấn mạnh các đề xuất hòa giải và khôi phục tiếp xúc vẫn có thể được xem xét.

tong thong putin tuyen bo nga se can nhac kha nang noi lai dam phan voi ukraine hinh anh 2
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ đã thống nhất trước hết tham vấn với phía châu Âu. Sau đó, phía Mỹ sẽ trao đổi với Nga trong vòng 10 ngày, trước khi các bên quay lại bàn đàm phán với một lập trường và kết quả cụ thể.

Đề cập quan hệ với châu Âu, Tổng thống Putin bác bỏ những nhận định cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với các nước trong khu vực, đồng thời khẳng định Nga không có kế hoạch làm gia tăng căng thẳng với châu Âu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết đã nhận được lời mời tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, song quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình hình trong nước vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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