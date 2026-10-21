Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga tới Mỹ sẽ mang theo khoảng 40.000 tấn. Ông Novak cho biết các chuyến hàng tiếp theo sẽ được triển khai, đồng thời khẳng định Nga sẽ đáp ứng nhu cầu của Mỹ trong phạm vi năng lực cung ứng của nước này, theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tại diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow hôm 15/10 (Ảnh: Reuters)

Quá trình ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel giữa Nga và Mỹ đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.

Ông Novak nhấn mạnh Nga hiện chưa khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu diesel mà vẫn điều chỉnh nguồn cung theo năng lực của các nhà máy lọc dầu.

Theo Phó Thủ tướng Nga, nếu tiến độ hiện nay được duy trì, nước này có thể khôi phục đầy đủ khối lượng xuất khẩu vào cuối năm 2026. Khi đó, không chỉ Mỹ mà các quốc gia khác cũng có thể tiếp tục mua được lượng nhiên liệu thành phẩm này của Nga tương đương trước đây.

Khả năng cung cấp cho những thị trường khác sẽ phụ thuộc vào lượng dầu diesel Nga có thể xuất khẩu sau khi đáp ứng nhu cầu của Mỹ.