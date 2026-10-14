English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ: Giá trị thực sự lớn đến đâu?

Thứ Tư, 18:05, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 300.000 tấn dầu diesel đầu tiên Nga dự kiến cung cấp cho Mỹ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong chưa đầy hai giờ, khó tạo ra thay đổi đáng kể về giá nhiên liệu. Tuy nhiên, đằng sau giá trị thương mại thỏa thuận dầu diesel còn có lợi ích cho Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine.

Chưa đủ cho nhu cầu thế giới trong 2 giờ

Con số 300.000 tấn dầu diesel nghe có vẻ lớn, nhưng khi đặt cạnh quy mô tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu, giá trị của lô hàng này trở nên khiêm tốn hơn nhiều.

thoa thuan dau diesel nga - my gia tri thuc su lon den dau hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

300.000 tấn dầu diesel tương đương khoảng 2,25 triệu thùng. Trong khi đó, mức tiêu thụ dầu diesel toàn cầu năm 2023 vào khoảng 28,5-29 triệu thùng/ngày. Với phép tính trên, lượng dầu diesel Nga dự kiến cung cấp chỉ đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong khoảng 110-115 phút, tức chưa đầy hai giờ. Nếu xét riêng bang Texas của Mỹ, nơi tiêu thụ khoảng 450.000-550.000 thùng dầu diesel mỗi ngày, lô hàng này tương đương nhu cầu trong khoảng 4-5 ngày.

Đây là điểm cần lưu ý khi đánh giá quy mô thỏa thuận: lượng nhiên liệu có thể đáng kể đối với một giao dịch thương mại riêng lẻ, nhưng quá nhỏ nếu so với nhu cầu của cả thị trường thế giới.

Theo thỏa thuận dầu diesel được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, Nga sẽ cung cấp lô đầu tiên khoảng 300.000 tấn, tiếp theo là 500.000 tấn vào tháng 1 và một triệu tấn sau đó. Nếu các điều kiện cho phép, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Moscow có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn.

Như vậy, tổng lượng dầu diesel có thể lên tới 4,8 triệu tấn nếu toàn bộ kế hoạch được thực hiện. 

Giá nhiên liệu Mỹ khó giảm mạnh từ thỏa thuận

Nếu quy mô lô hàng chưa đủ tạo ra khác biệt lớn đối với thị trường toàn cầu thì câu hỏi tiếp theo là tại sao thỏa thuận vẫn được chú ý, đặc biệt tại Mỹ.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn là vấn đề kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ giảm khoảng 4,8%, xuống còn 4,64 USD/gallon sau thông tin về thỏa thuận. Giá xăng trung bình ở nước này vào khoảng 6,20 USD/gallon, thấp hơn mức kỷ lục 6,52 USD/gallon được ghi nhận hồi tháng 9.

Tuy nhiên, giá dầu diesel giảm không đồng nghĩa với việc nguồn cung mới sẽ giúp giá nhiên liệu giảm bền vững. Mức giảm trên thị trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có triển vọng cung cầu, chi phí vận chuyển, khả năng tiếp cận nguồn hàng và kỳ vọng của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, đây là thỏa thuận về dầu diesel, không phải dầu thô. Vì vậy, tác động của nó cần được đánh giá trong phạm vi thị trường nhiên liệu thành phẩm, thay vì suy rộng thành thay đổi lớn đối với toàn bộ nguồn cung năng lượng.

Giới quan sát thể hiện nhiều hoài nghi, trong đó có ý kiến gọi thỏa thuận này là “vô nghĩa”. Thỏa thuận còn đặt ra câu hỏi về cách Washington xử lý hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt vẫn được duy trì.

thoa thuan dau diesel nga - my gia tri thuc su lon den dau hinh anh 2

Nga thu được bao nhiêu và có thể sử dụng vào việc gì?

Đối với Nga, lợi ích kinh tế của thỏa thuận cần được nhìn từ hai góc độ: tổng giá trị thương mại của lượng dầu diesel xuất khẩu và phần tiền thực sự chảy vào ngân sách nhà nước.

Theo Reuters, lô hàng 300.000 tấn dầu diesel có giá trị ước tính khoảng 400 triệu USD. Nếu lấy mức giá này làm cơ sở và giả định giá mỗi tấn không thay đổi, 1,8 triệu tấn sẽ có giá trị khoảng 2,4 tỷ USD, còn tổng lượng 4,8 triệu tấn có thể đạt khoảng 6,4 tỷ USD.

Đây là giá trị doanh thu gộp, không phải khoản tiền mà chính phủ Nga có thể trực tiếp sử dụng. Từ doanh thu bán hàng, các doanh nghiệp còn phải trang trải chi phí sản xuất, vận chuyển và những khoản chi phí liên quan. Nhà nước thu thuế, trong khi lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu còn phụ thuộc vào cơ chế giá trong nước và các khoản hỗ trợ của chính phủ.

Vì vậy, chỉ nhìn vào con số 6,4 tỷ USD sẽ dễ dẫn đến đánh giá quá cao nguồn lực mà Nga có thể thu được từ thỏa thuận.

Một phép so sánh khác giúp làm rõ quy mô này là ngân sách quốc phòng của Nga. Ngân sách quốc phòng năm 2026 của nước này ở mức 12.900 tỷ ruble, tương đương khoảng 153,5 tỷ USD. Tính bình quân, con số này tương ứng khoảng 420 triệu USD mỗi ngày.

Theo cách tính đó, giá trị thương mại của lô hàng đầu tiên tương đương gần một ngày chi tiêu quốc phòng của Nga. Nếu đạt tổng khối lượng 1,8 triệu tấn, giá trị hàng hóa sẽ tương đương khoảng sáu ngày chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, đây chỉ là phép so sánh giữa doanh thu xuất khẩu ước tính và ngân sách quân sự, không có nghĩa toàn bộ số tiền bán dầu diesel sẽ được chuyển trực tiếp cho quân đội.

Đáng chú ý hơn là ước tính về khoản thu ngân sách bổ sung do Alexander Kolyandr, Giám đốc khu vực châu Âu của công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, đưa ra trong bình luận với Financial Times. Theo ông, việc xuất khẩu ba triệu tấn dầu diesel mỗi tháng có thể chỉ mang lại thêm khoảng 100 triệu USD cho ngân sách liên bang Nga.

Nếu lấy mức ước tính này làm cơ sở, ngân sách Nga có thể thu thêm khoảng 33 USD mỗi tấn. Khi đó, lô hàng 300.000 tấn đầu tiên tương ứng khoảng 10 triệu USD; tổng lượng 1,8 triệu tấn tương ứng khoảng 60 triệu USD; còn toàn bộ 4,8 triệu tấn có thể mang lại khoảng 160 triệu USD.

Ngoài lợi ích tài chính, thỏa thuận còn mang ý nghĩa chính trị. Việc cho phép dầu diesel Nga tiếp cận thị trường Mỹ theo cơ chế tạm thời có thể tạo tiền lệ mới trong cách Washington xử lý hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moscow. Đối với Nga, đây là cơ hội mở lại một phần cánh cửa vào thị trường mà nhiên liệu của nước này gần như không còn tiếp cận kể từ khi xung đột toàn diện tại Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, chưa thể từ một thỏa thuận với khối lượng dự kiến tương đối nhỏ để kết luận rằng chính sách trừng phạt đã thay đổi căn bản. Tác động lâu dài sẽ phụ thuộc vào lượng hàng thực tế được giao, mức giá, khoản thu ngân sách và việc cơ chế cấp phép tạm thời có tiếp tục được duy trì hay không.

Nhìn tổng thể, thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ có thể không tạo ra bước ngoặt đối với giá nhiên liệu toàn cầu, nhưng vẫn đem lại cho Moscow lợi ích kinh tế và chính trị nhất định. Giá trị thực sự của thỏa thuận vì thế không chỉ nằm ở số thùng dầu được bán ra, mà còn ở khả năng chuyển doanh thu thương mại thành nguồn thu ngân sách và mức độ thay đổi trong cách các bên xử lý quan hệ năng lượng giữa lúc xung đột vẫn tiếp diễn.

Lê Hoàng/VOV.VN
(Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thỏa thuận dầu diesel với Nga gây sóng gió, ông Trump chỉ trích châu Âu
Thỏa thuận dầu diesel với Nga gây sóng gió, ông Trump chỉ trích châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc châu Âu chi hàng trăm tỷ USD mua năng lượng từ Nga, trong khi chỉ trích quyết định của ông về thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Moscow.

Thỏa thuận dầu diesel với Nga gây sóng gió, ông Trump chỉ trích châu Âu

Thỏa thuận dầu diesel với Nga gây sóng gió, ông Trump chỉ trích châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc châu Âu chi hàng trăm tỷ USD mua năng lượng từ Nga, trong khi chỉ trích quyết định của ông về thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Moscow.

Ông Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước chỉ trích từ Quốc hội
Ông Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước chỉ trích từ Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga, trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Ông Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước chỉ trích từ Quốc hội

Ông Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước chỉ trích từ Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga, trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Liên minh phương Tây thêm rạn nứt vì thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga
Liên minh phương Tây thêm rạn nứt vì thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga

VOV.VN - Quyết định nới lỏng hạn chế đối với dầu diesel Nga của Tổng thống Donald Trump không chỉ mở ra nguồn thu mới cho Moscow mà còn làm gia tăng bất đồng giữa Mỹ với Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Liên minh phương Tây thêm rạn nứt vì thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga

Liên minh phương Tây thêm rạn nứt vì thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga

VOV.VN - Quyết định nới lỏng hạn chế đối với dầu diesel Nga của Tổng thống Donald Trump không chỉ mở ra nguồn thu mới cho Moscow mà còn làm gia tăng bất đồng giữa Mỹ với Ukraine và các đồng minh phương Tây.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ