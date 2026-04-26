Nghi phạm nổ súng tại tiệc Nhà Trắng bị nghi nhắm vào chính quyền ông Trump

“Chúng tôi vẫn đang làm rõ động cơ. Theo điều tra sơ bộ, có vẻ nghi phạm nhắm vào các thành viên trong chính quyền”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói, đồng thời cho biết giới chức chưa xác định được cá nhân cụ thể nào là mục tiêu của nghi phạm.

Theo ông Blanche, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành nhiều lệnh khám xét trong đêm, bao gồm kiểm tra các thiết bị điện tử và làm việc với những người quen biết nghi phạm.

Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm di chuyển từ Los Angeles đến Chicago, sau đó tới Washington, DC bằng tàu hỏa. Theo ông Blanche cho biết nghi phạm dường như đã mua hai khẩu súng mang theo từ vài năm trước, đồng thời có mang theo dao.

Ông cho biết nghi phạm dự kiến bị đưa ra tòa liên bang vào sáng 27/4 với hai cáo buộc ban đầu, song có thể sẽ đối mặt thêm các cáo buộc khác khi cuộc điều tra tiếp tục làm rõ động cơ.

Liên quan diễn biến vụ việc, ông Blanche cho biết nghi phạm “đã bắn một vài phát súng” nhưng “ngay lập tức bị khống chế". “Theo những gì chúng tôi biết qua camera giám sát và lời kể của nhân chứng, hắn suýt vượt qua được vòng an ninh”, ông nói.

Khi được hỏi liệu đây có phải thất bại an ninh hay không, ông Blanche bác bỏ nhận định này và gọi đây là một “câu chuyện thành công” của lực lượng bảo vệ: "Mục tiêu không phải ngăn chặn mọi rủi ro tuyệt đối, mà là tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật và điều đó đã được duy trì tối qua. Không thể phủ nhận lực lượng Mật vụ đã làm tốt nhiệm vụ của họ".