中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghi phạm nổ súng tại tiệc Nhà Trắng bị nghi nhắm vào chính quyền ông Trump

Chủ Nhật, 21:02, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 26/4 cho biết, nghi phạm tìm cách vượt qua chốt kiểm soát an ninh tại bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 dường như nhắm mục tiêu vào các thành viên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi vẫn đang làm rõ động cơ. Theo điều tra sơ bộ, có vẻ nghi phạm nhắm vào các thành viên trong chính quyền”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói, đồng thời cho biết giới chức chưa xác định được cá nhân cụ thể nào là mục tiêu của nghi phạm.

nghi pham no sung tai tiec nha trang bi nghi nham vao chinh quyen ong trump hinh anh 1
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche. Ảnh: AP

Theo ông Blanche, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành nhiều lệnh khám xét trong đêm, bao gồm kiểm tra các thiết bị điện tử và làm việc với những người quen biết nghi phạm.

Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm di chuyển từ Los Angeles đến Chicago, sau đó tới Washington, DC bằng tàu hỏa. Theo ông Blanche cho biết nghi phạm dường như đã mua hai khẩu súng mang theo từ vài năm trước, đồng thời có mang theo dao.

Ông cho biết nghi phạm dự kiến bị đưa ra tòa liên bang vào sáng 27/4 với hai cáo buộc ban đầu, song có thể sẽ đối mặt thêm các cáo buộc khác khi cuộc điều tra tiếp tục làm rõ động cơ.

Liên quan diễn biến vụ việc, ông Blanche cho biết nghi phạm “đã bắn một vài phát súng” nhưng “ngay lập tức bị khống chế". “Theo những gì chúng tôi biết qua camera giám sát và lời kể của nhân chứng, hắn suýt vượt qua được vòng an ninh”, ông nói.

Khi được hỏi liệu đây có phải thất bại an ninh hay không, ông Blanche bác bỏ nhận định này và gọi đây là một “câu chuyện thành công” của lực lượng bảo vệ: "Mục tiêu không phải ngăn chặn mọi rủi ro tuyệt đối, mà là tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật và điều đó đã được duy trì tối qua. Không thể phủ nhận lực lượng Mật vụ đã làm tốt nhiệm vụ của họ".

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo giới ở Nhà Trắng đối mặt nhiều cáo buộc liên bang

VOV.VN - Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị truy tố với hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 (giờ địa phương) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington đã bị bắt giữ, đồng thời tiết lộ người này được cho là đến từ bang California.

Toàn cảnh vụ nổ súng ở tiệc báo giới Nhà Trắng nơi ông Trump tham dự

VOV.VN - Tối 25/4 (giờ địa phương), một sự cố an ninh nghiêm trọng đã xảy ra tại khách sạn Washington Hilton, nơi đang diễn ra bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ