Nghị sĩ Cộng hòa gây sức ép buộc ông Trump cứng rắn hơn với Nga

Theo The Hill, một nhóm nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Ukraine đang đe dọa phản đối gói ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 350 tỷ USD. Các nghị sĩ này yêu cầu chính quyền khôi phục sức ép trừng phạt đối với Nga, đồng thời làm rõ những thông tin liên quan đến việc hạn chế hỗ trợ tình báo và hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tranh cãi bùng phát sau khi Tổng thống Trump quyết định tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và thuế quan nhằm vào những quốc gia mua năng lượng Nga. Quyết định được đưa ra ngay trước thời hạn thực thi một đạo luật trừng phạt đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng.

Trước đó, Washington cũng đạt được thỏa thuận nhằm tạo điều kiện tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga, với mục tiêu giảm áp lực giá nhiên liệu tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cho rằng động thái này có thể mang lại thêm nguồn thu cho Moscow, trong khi Nga tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đáng chú ý, sự phản đối không chỉ đến từ đảng Dân chủ mà còn xuất hiện trong hàng ngũ các nghị sĩ Cộng hòa vốn ủng hộ chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis chỉ trích quyết định miễn trừ trừng phạt là hết sức thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho rằng đây là một sai lầm. Hạ nghị sĩ Cộng hòa French Hill cũng yêu cầu chính quyền tăng cường sức ép đối với Moscow và tổ chức một cuộc họp cung cấp thông tin mật để giải thích quyết định của Nhà Trắng.

Trước làn sóng chỉ trích, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiếp tục bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho rằng việc nới lỏng một số hạn chế đối với năng lượng Nga là biện pháp khuyến khích Moscow hướng tới chấm dứt xung đột Ukraine, chứ không phải hỗ trợ tài chính cho Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio giải thích Tổng thống Trump muốn có thêm 60 ngày để đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu. Ông Rubio nhấn mạnh việc thực thi các biện pháp này cần được cân nhắc trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang chịu nhiều sức ép.