English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghị sĩ Cộng hòa gây sức ép buộc ông Trump cứng rắn hơn với Nga

Thứ Ba, 05:29, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cảnh báo có thể ngăn chặn gói ngân sách quốc phòng bổ sung 350 tỷ USD, gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump cứng rắn hơn với Nga và khôi phục các biện pháp trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine.

Theo The Hill, một nhóm nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Ukraine đang đe dọa phản đối gói ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 350 tỷ USD. Các nghị sĩ này yêu cầu chính quyền khôi phục sức ép trừng phạt đối với Nga, đồng thời làm rõ những thông tin liên quan đến việc hạn chế hỗ trợ tình báo và hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink dành cho Ukraine.

nghi si cong hoa gay suc ep buoc ong trump cung ran hon voi nga hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tranh cãi bùng phát sau khi Tổng thống Trump quyết định tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và thuế quan nhằm vào những quốc gia mua năng lượng Nga. Quyết định được đưa ra ngay trước thời hạn thực thi một đạo luật trừng phạt đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng.

Trước đó, Washington cũng đạt được thỏa thuận nhằm tạo điều kiện tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga, với mục tiêu giảm áp lực giá nhiên liệu tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cho rằng động thái này có thể mang lại thêm nguồn thu cho Moscow, trong khi Nga tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đáng chú ý, sự phản đối không chỉ đến từ đảng Dân chủ mà còn xuất hiện trong hàng ngũ các nghị sĩ Cộng hòa vốn ủng hộ chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis chỉ trích quyết định miễn trừ trừng phạt là hết sức thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho rằng đây là một sai lầm. Hạ nghị sĩ Cộng hòa French Hill cũng yêu cầu chính quyền tăng cường sức ép đối với Moscow và tổ chức một cuộc họp cung cấp thông tin mật để giải thích quyết định của Nhà Trắng.

Trước làn sóng chỉ trích, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiếp tục bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho rằng việc nới lỏng một số hạn chế đối với năng lượng Nga là biện pháp khuyến khích Moscow hướng tới chấm dứt xung đột Ukraine, chứ không phải hỗ trợ tài chính cho Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio giải thích Tổng thống Trump muốn có thêm 60 ngày để đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu. Ông Rubio nhấn mạnh việc thực thi các biện pháp này cần được cân nhắc trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang chịu nhiều sức ép.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel
Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 chính thức tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10 tới. Đây là lần đầu tiên, ông Trump đưa ra cam kết công khai ủng hộ nhà lãnh đạo Israel.

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 chính thức tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10 tới. Đây là lần đầu tiên, ông Trump đưa ra cam kết công khai ủng hộ nhà lãnh đạo Israel.

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga
Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga

VOV.VN - Ông Trump cáo buộc Tổng thống Zelensky không muốn chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cho rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi hơn với Moscow.

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga

VOV.VN - Ông Trump cáo buộc Tổng thống Zelensky không muốn chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cho rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi hơn với Moscow.

Nước cờ của ông Trump sau sắc lệnh miễn trừng phạt Nga
Nước cờ của ông Trump sau sắc lệnh miễn trừng phạt Nga

VOV.VN - Ông Trump miễn áp dụng nhiều lệnh trừng phạt mới đối với Nga, làm dấy lên tranh luận về tác động đối với Ukraine và quan hệ Mỹ - châu Âu.

Nước cờ của ông Trump sau sắc lệnh miễn trừng phạt Nga

Nước cờ của ông Trump sau sắc lệnh miễn trừng phạt Nga

VOV.VN - Ông Trump miễn áp dụng nhiều lệnh trừng phạt mới đối với Nga, làm dấy lên tranh luận về tác động đối với Ukraine và quan hệ Mỹ - châu Âu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ