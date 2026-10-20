Nóng thế giới hôm nay 20/10: Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine

Mỹ nêu đề xuất để thúc đẩy hòa bình Ukraine.

Tờ New York Times ngày 17/10 dẫn các nguồn thạo tin cho hay kế hoạch hòa bình của Mỹ đối với Ukraine bao gồm đề xuất châu Âu tăng cường nhập khẩu khí đốt Nga, trong khi Kiev xem xét mở lại các tuyến đường ống từng được sử dụng để vận chuyển khí đốt Nga sang Liên minh châu Âu (EU).

Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, sau thỏa thuận nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga và quyết định miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt, thuế quan đối với Moscow.

Nga phát động cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt cuộc xung đột với Nga và có thể chưa từng thực sự mong muốn điều đó.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và từ Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã khiến ông Zelensky không có động lực tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến sự.

"Ông Zelensky không quan tâm, và nói thẳng ra, với tất cả số tiền mà châu Âu đang cung cấp cho ông ấy, cũng như khoản tiền mà chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ từng trao cho ông ấy trước đây, ông ấy không muốn kết thúc cuộc xung đột này và có lẽ chưa bao giờ muốn như vậy", Tổng thống Trump viết.

Ông Zelensky tuyên bố ý định tái tranh cử Tổng thống Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn tái tranh cử nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước khi xung đột với Nga kết thúc.

"Nếu cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, tất nhiên tôi sẽ tham gia. Đó là trách nhiệm của tôi, bởi tôi phải bảo vệ đất nước từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến khi kết thúc", Tổng thống Zelensky cho biết khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tranh cử nếu Ukraine có thể tổ chức bầu cử hay không.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nếu xung đột chấm dứt, nước này sẽ cần khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng phải thuộc về người dân Ukraine.

Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 18/10 đồng loạt lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, khẳng định đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời góp phần giảm giá nhiên liệu trong nước. Washington cũng bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước xuất hiện những bất đồng mới.

Theo ông Wright, để hưởng lợi từ chính sách mới, Nga phải tăng xuất khẩu dầu diesel, đồng nghĩa với việc giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ trong nước, hạn chế nguồn lực phục vụ chiến tranh hoặc khôi phục năng lực lọc dầu đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ lập luận rằng việc khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga có thể gắn với một thỏa thuận hòa bình hoặc lệnh ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng. Ông nhấn mạnh Washington cần tìm kiếm những cách tiếp cận mới để thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia tối 18/10 cho biết ít nhất 6 dân thường đã bị thương trong vụ tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào thành phố Najran, phía Nam Saudi Arabia hồi 18/10. Ngoài thiệt hại về người, cuộc tập kích còn phá hủy 3 ngôi nhà và 3 phương tiện. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công không được nói rõ. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trong khi đó tại Yemen, quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn thông báo các lực lượng vũ trang đã phát động 1.326 cuộc tấn công trong vòng 24h, nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên nhiều mặt trận.

Giao tranh tại Yemen cũng như giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, đã bùng phát trở lại từ giữa tháng 7, hơn 4 năm sau khi lệnh ngừng bắn không chính do Liên hợp quốc bảo trợ, có hiệu lực. Theo một số báo cáo đáng tin cậy, đợt xung đột mới ở Yemen đã khiến hàng nghìn người thuộc cả hai phía cũng như dân thường thiệt mạng.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Ảnh: Reuters

Thêm tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đêm 18/10 thông báo một tàu dầu cỡ lớn đã phát nổ và bốc cháy, sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết về bối cảnh vụ việc. Quốc tịch con tàu và tình trạng thủy đoàn, cũng không được đề cập.

Trước đó, hôm 17/10, IRGC cũng thông báo có một tàu chở dầu cỡ lớn bị trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Lực lượng này cáo buộc con tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã đi vào tuyến bất hợp pháp và không an toàn tại eo Hormuz.

Bị đe dọa đánh bom, máy bay từ Israel buộc phải chuyển hướng khẩn cấp. Một chuyến bay của hãng hàng không Austrian Airlines khởi hành từ Tel Aviv (Israel) với 57 người trên khoang đã phải chuyển hướng đến thủ đô Sofia (Bulgaria) vào tối 18/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom nhắm vào máy bay. Thông tin này được một phát ngôn viên của hãng xác nhận với Reuters.

Austrian Airlines cho biết lời đe dọa nhắm vào chuyến bay số hiệu OS82 từ Tel Aviv (Israel) đi Vienna (Áo), buộc máy bay phải hạ cánh xuống Sofia (Bulgaria). Hãng cho biết chuyến bay đã hạ cánh an toàn vào lúc 20h42 giờ mùa hè Trung Âu (CEST) (tức 18h42 giờ GMT).

Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi ông Netanyahu là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, dũng cảm và kiên định trước những sức ép chính trị trong nước. Ông Trump cũng đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Israel trong các hoạt động quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời coi ông Netanyahu là đối tác quan trọng của Washington trong các vấn đề an ninh và hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Mỹ khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới. Đáp lại, Thủ tướng Israel đã đăng thông điệp cảm ơn ông Trump trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để hoàn thành những mục tiêu chung.

Iran sẵn sàng cho "cuộc chiến tàn khốc hơn", Mỹ rơi vào thế kẹt. Giữa lúc Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang đối mặt với tình thế bế tắc nghiêm trọng trong nỗ lực hạ giá dầu và nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 thì Iran ngày càng tỏ ra tự tin trong việc ứng phó với Mỹ cả về quân sự lẫn ngoại giao.

Những đe dọa của phía Mỹ về khả năng nối lại các cuộc tấn công không làm Iran chùn bước mà ngược lại Iran cảnh báo bất kỳ "sự tính toán sai lầm" nào nữa từ phía Mỹ và Israel cũng sẽ vấp phải phản ứng dữ dội hơn từ sức mạnh quân sự của nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 18/10 tuyên bố trên mạng xã hội X rằng các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị "một kế hoạch tàn khốc hơn" so với trước đây. Ông cảnh báo kế hoạch tác chiến mới của Iran sẽ không tuân theo "những quy tắc mà họ vốn đã biết".

Làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực và cướp phá tại Italy. Trong hai ngày 17 và 18/10, các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Italy đã nhanh chóng biến thành bạo lực và cướp bóc nghiêm trọng ở Milan, Bologna cùng nhiều đô thị phía Bắc, buộc cảnh sát phải triển khai vòi rồng, hơi cay.

Làn sóng xuống đường này diễn ra dưới ngọn cờ "Italy in Piazza" (Italy xuống đường), phản ánh nỗi bức xúc của người dân trước gánh nặng chi phí sinh hoạt, giá xăng dầu leo thang, mức lương eo hẹp và sự suy thoái của các dịch vụ công. Không chỉ giới hạn ở Milan, các vụ đụng độ và phá hoại tương tự cũng lan rộng sang Bologna, Turin, Bergamo và Brescia, gợi nhớ đến những cảnh tượng hỗn loạn vừa diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp. Trước diễn biến leo thang, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp để tìm giải pháp xử lý.