Ông Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử tại Israel

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi ông Netanyahu là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, dũng cảm và kiên định trước những sức ép chính trị trong nước. Ông Trump cũng đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Israel trong các hoạt động quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời coi ông Netanyahu là đối tác quan trọng của Washington trong các vấn đề an ninh và hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới. Đáp lại, Thủ tướng Israel đã đăng thông điệp cảm ơn ông Trump trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để hoàn thành những mục tiêu chung.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo xuất hiện những bất đồng liên quan đến cuộc chiến với Iran, các nỗ lực đàm phán ngừng bắn tại Gaza và hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tiếp tục nắm quyền hay không.

Ông Netanyahu đang đối mặt với những thách thức chính trị trong nước, bao gồm các cáo buộc tham nhũng, tranh cãi về chính sách an ninh và trách nhiệm của chính phủ đối với những thiếu sót trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuộc tấn công nói trên, trong bối cảnh Israel trải qua nhiều cuộc xung đột tại Gaza, Lebanon và Iran.