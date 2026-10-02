Mỹ gây sức ép lên châu Âu giải phóng dự trữ diesel nhằm hạ giá nhiên liệu

Phát biểu với báo giới ngày 1/10, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể chính thức yêu cầu các nước châu Âu đưa thêm diesel dự trữ ra thị trường. Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể khối lượng nhiên liệu cần giải phóng hoặc thời điểm thực hiện.

Mỹ kêu gọi châu Âu xả kho dự trữ diesel khẩn cấp

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá diesel trung bình tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lên mức trung bình khoảng 6,38 USD mỗi gallon trong ngày 1/10.

Giá nhiên liệu tăng mạnh đang gây sức ép lên ngành vận tải, sản xuất và nông nghiệp Mỹ, đặc biệt khi nước này bước vào mùa thu hoạch. Diesel đắt đỏ còn có thể làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và tiếp tục đẩy giá tiêu dùng lên cao.

Giá diesel trung bình tại Mỹ đã tăng khoảng 70% kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. (Ảnh: QT)

Chỉ còn chưa đầy năm tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang tìm cách nhanh chóng hạ giá nhiên liệu trong nước. Một trong những phương án được Washington xem xét là phối hợp với châu Âu đưa lượng diesel dự trữ ra thị trường.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bày tỏ tin tưởng các nước châu Âu sẽ đồng ý sử dụng một phần kho dự trữ khẩn cấp. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Wright dự báo các đồng minh của Mỹ sẽ sớm công bố nguồn cung mới có khả năng giúp giá diesel giảm đáng kể.

Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thận trọng hơn và khẳng định hai bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ông Greer cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Pháp về đề xuất giải phóng dự trữ diesel. Ông mô tả đây là một cuộc trao đổi tích cực, đồng thời nhấn mạnh Mỹ mong muốn xây dựng một phản ứng phối hợp với các đối tác châu Âu.

Theo ông Greer, Pháp, Đức và Italy đang nắm giữ lượng diesel dự trữ đáng kể. Washington cho rằng việc các nước này đồng loạt bổ sung nhiên liệu cho thị trường có thể giúp hạ nhiệt giá cả trước mùa đông, khi nhu cầu dầu sưởi ấm tại châu Âu thường tăng cao.

Vấn đề nguồn cung diesel dự kiến cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị bộ trưởng thương mại G20 diễn ra trong tuần này. Mỹ giữ vai trò nước chủ nhà, với sự tham dự của đại diện Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và nhiều nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng nguồn cung diesel thắt chặt.

Phía Liên minh châu Âu phản ứng khá thận trọng. Người phát ngôn về năng lượng của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cho biết cơ quan này đang liên hệ chặt chẽ với các nước thành viên, đồng thời tiến hành những cuộc trao đổi cấp cao với chính quyền Mỹ.

Đề xuất hạn chế xuất khẩu diesel từ phía Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, Washington đã trực tiếp đề nghị Đức và Pháp rút bớt lượng diesel trong kho dự trữ khẩn cấp. Chính quyền Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng hạn chế xuất khẩu diesel nếu các đối tác châu Âu không phối hợp.

Lệnh cấm có thể giúp giữ lại thêm nhiên liệu cho thị trường Mỹ và giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cùng đại diện ngành dầu khí cảnh báo biện pháp này có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu, đẩy giá nhiên liệu thế giới lên cao và cuối cùng gây tác động ngược đối với người tiêu dùng Mỹ.