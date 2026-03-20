Nghi vấn F-35 của Mỹ bị trúng hỏa lực Iran phải hạ cánh khẩn cấp

Thứ Sáu, 05:49, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Trung Đông sau khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, làm dấy lên nghi vấn bị hỏa lực đối phương tấn công.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), chiếc F-35 gặp trục trặc trên không sau khi hoạt động trong không phận Iran. Người phát ngôn CENTCOM đã xác nhận sự việc và cho biết, máy bay đã hạ cánh an toàn, phi công đang trong tình trạng ổn định tại một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. Phía Mỹ chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể của sự cố, song nhấn mạnh đang tiến hành điều tra toàn diện.

nghi van f-35 cua my bi trung hoa luc iran phai ha canh khan cap hinh anh 1
Tiêm kích F-35A Mỹ tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng hôm 2/3. Ảnh: USAF

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã “bắn trúng và gây hư hại nghiêm trọng” một máy bay F-35 của Mỹ đang hoạt động trên không phận miền trung Iran. IRGC cho biết, kết quả này có được nhờ “những cải tiến hiệu quả và có mục tiêu trong mạng lưới phòng không tích hợp” của nước này.

Mỹ tuyên bố không ấn định thời gian kết thúc xung đột với Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang diễn ra “đúng kế hoạch”, song tiếp tục tránh đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho hồi kết của cuộc xung đột.

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các mục tiêu của Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran vẫn được giữ nguyên kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu hôm 28/2, trong bối cảnh cường độ tấn công ngày càng gia tăng và phạm vi tác chiến mở rộng sâu vào lãnh thổ nước này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 19/3: Iran tấn công tổng lực các mục tiêu của Mỹ và Israel

VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã "san phẳng" hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel trong đợt trả đũa thứ 62, sử dụng tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái với quy mô lớn chưa từng có.

