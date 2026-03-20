Nghi vấn F-35 của Mỹ bị trúng hỏa lực Iran phải hạ cánh khẩn cấp

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), chiếc F-35 gặp trục trặc trên không sau khi hoạt động trong không phận Iran. Người phát ngôn CENTCOM đã xác nhận sự việc và cho biết, máy bay đã hạ cánh an toàn, phi công đang trong tình trạng ổn định tại một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực. Phía Mỹ chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể của sự cố, song nhấn mạnh đang tiến hành điều tra toàn diện.

Tiêm kích F-35A Mỹ tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng hôm 2/3. Ảnh: USAF

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã “bắn trúng và gây hư hại nghiêm trọng” một máy bay F-35 của Mỹ đang hoạt động trên không phận miền trung Iran. IRGC cho biết, kết quả này có được nhờ “những cải tiến hiệu quả và có mục tiêu trong mạng lưới phòng không tích hợp” của nước này.