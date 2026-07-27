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Ngoại trưởng Araqchi: Vụ Ukraine tấn công tàu Iran “không thể không bị đáp trả”

Thứ Hai, 09:31, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 26/7 tuyên bố vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi “không thể không bị đáp trả”, đồng thời cáo buộc đây là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Abbas Araqchi cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh tấn công một tàu thương mại của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Phía Iran gọi đây là “hành động vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc”, đồng thời cáo buộc vụ việc được thực hiện “theo chỉ đạo của Israel nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc chiến”. Tuy nhiên, Iran chưa công bố bằng chứng công khai để chứng minh cáo buộc này.

ngoai truong araqchi vu ukraine tan cong tau iran khong the khong bi dap tra hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: IRNA

Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã trao đổi với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, khẳng định "hành động của Kiev không thể không bị đáp trả". Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể Iran sẽ thực hiện biện pháp nào.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công trên Biển Caspi ngày 25/7, gây ra vụ nổ làm một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Tehran đã triệu tập đại diện ngoại giao của Ukraine để phản đối và kêu gọi Liên hợp quốc cũng như các nước châu Âu buộc Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những tàu vận chuyển hàng hóa quân sự trên Biển Caspi có liên quan đến Iran, nhưng không bình luận trực tiếp về các cáo buộc của Iran đối với vụ tấn công tàu thương mại.

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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