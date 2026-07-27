Thời sự quốc tế sáng 27/7: Mỹ tấn công, chặn 12 tàu liên quan Iran

Xem thêm: Tên lửa Kheibar Shekan và bước chuyển mình trong học thuyết tác chiến của Iran
VOV.VN - Cuộc chiến Iran leo thang đang tạo sức ép lên Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, khi các cuộc thăm dò cho thấy lực lượng cử tri MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) ngày càng bất mãn trong bối cảnh giá cả tăng cao và bầu cử giữa kỳ đến gần.
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VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích, nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Iran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột.
VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích, nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Iran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giải quyết xung đột.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không coi các nước láng giềng là đối thủ, sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Saudi Arabia và hỗ trợ giải pháp ngoại giao tại Trung Đông.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không coi các nước láng giềng là đối thủ, sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Saudi Arabia và hỗ trợ giải pháp ngoại giao tại Trung Đông.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (26/7) thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về quản lý eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (26/7) thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về quản lý eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.