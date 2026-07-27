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Thời sự quốc tế sáng 27/7: Mỹ tấn công, chặn 12 tàu liên quan Iran

Thứ Hai, 08:51, 27/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 27/7 có những tin tức đáng chú ý: Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh; Mỹ đổ bộ kiểm tra tàu chở dầu ở Biển Ả Rập, siết chặt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran; Ai Cập và Saudi Arabia kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ...

Xem thêm: Tên lửa Kheibar Shekan và bước chuyển mình trong học thuyết tác chiến của Iran

PV/VOV.VN
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