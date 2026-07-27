Thời sự quốc tế sáng 27/7: Mỹ tấn công, chặn 12 tàu liên quan Iran

Cuộc chiến Iran đe dọa lợi thế của đảng Cộng hòa tại các bang chiến địa

VOV.VN - Cuộc chiến Iran leo thang đang tạo sức ép lên Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, khi các cuộc thăm dò cho thấy lực lượng cử tri MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) ngày càng bất mãn trong bối cảnh giá cả tăng cao và bầu cử giữa kỳ đến gần.