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Thời sự quốc tế tối 23/9: Nga chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Thứ Tư, 21:57, 23/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine, trong bài đăng trên Telegram được ông công bố ngày 23/9.

Trong bài đăng trên Telegram về nội dung cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh nhằm tăng cường năng lực phòng không.

“Hiện có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine”, ông Zelensky viết.

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Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc; Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz; Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ với Greenland, cảnh báo EU; Pháo tự hành Nga phá tung boongke, cứ điểm của Ukraine ở Kharkiv...

PV/VOV.VN
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