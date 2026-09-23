Thời sự quốc tế tối 23/9: Nga chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Trong bài đăng trên Telegram về nội dung cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh nhằm tăng cường năng lực phòng không.

“Hiện có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine”, ông Zelensky viết.