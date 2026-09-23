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EU gia hạn trừng phạt Nga vào phút chót

Thứ Tư, 08:36, 23/09/2026
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VOV.VN - Ngày 22/9, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận gia hạn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga chỉ vài giờ trước thời điểm hết hiệu lực. Tuy nhiên, để đạt đồng thuận giữa 27 nước thành viên, khối này đã chấp thuận đề nghị của Pháp và Luxembourg về việc đưa 2 tỷ phú Nga ra khỏi danh sách trừng phạt.

Theo thỏa thuận, EU tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với gần 3.000 cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Hai người được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt gồm ông Alisher Usmanov, tỷ phú gốc Uzbekistan làm giàu trong lĩnh vực luyện kim và công nghệ, từng đầu tư vào Mail.Ru và là cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Arsenal, cùng ông Mikhail Fridman, cổ đông lớn của Alfa Group - tập đoàn sở hữu Alfa Bank, một trong những ngân hàng lớn của Nga.

eu gia han trung phat nga vao phut chot hinh anh 1
EU gia hạn trừng phạt Nga vào phút chót. Ảnh minh họa: Reuters

Pháp viện dẫn lý do an ninh quốc gia khi đề nghị gỡ lệnh trừng phạt đối với ông Usmanov. Động thái này được cho là liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho hai công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, Luxembourg đề nghị loại ông Fridman khỏi danh sách trừng phạt sau khi tỷ phú này kiện Luxembourg đòi 15 tỉ euro vì đã đóng băng tài sản của ông.

Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc dỡ bỏ trừng phạt đối với một số tỷ phú Nga là “tự làm suy yếu mình” và “phản tác dụng”, trong khi Ngoại trưởng Andrii Sybiha gọi quyết định này là “đáng hổ thẹn và không thể biện minh”.

Một số nước thành viên EU cũng lo ngại động thái trên có thể tạo tiền lệ đối với cơ chế trừng phạt của khối. Latvia, quốc gia trước đó phản đối việc đưa hai tỷ phú khỏi danh sách, cuối cùng bỏ phiếu trắng, qua đó mở đường cho thỏa thuận được thông qua. Sau đó, Pháp đồng ý khởi động đàm phán về khả năng Latvia tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp, đồng thời tăng cường hiện diện không quân tại quốc gia Baltic này.

Nhằm tránh nguy cơ bế tắc tái diễn trong mỗi kỳ xem xét 6 tháng, 27 nước thành viên EU cũng thống nhất gia hạn các biện pháp trừng phạt còn lại trong 36 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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