Nga sẵn sàng xử lý urani làm giàu của Iran, tháo gỡ bế tắc đàm phán với Mỹ

Thứ Tư, 14:59, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Nga ngày 15/4 đưa tin, Moscow tái khẳng định đề nghị hỗ trợ xử lý lượng urani làm giàu của Iran, trong bối cảnh các đồn đoán về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Nga có thể hỗ trợ chuyển đổi urani làm giàu ở mức cao của Iran thành nhiên liệu cấp thấp hơn phục vụ mục đích dân sự, hoặc lưu trữ số vật liệu này theo cách “phù hợp với Iran mà không xâm phạm quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình”.

nga san sang xu ly urani lam giau cua iran, thao go be tac dam phan voi my hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Kho dự trữ urani làm giàu ở mức cao của Iran được xem là bước tiến gần tới khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây được xem là điểm gây tranh cãi mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Phía Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt chương trình làm giàu urani, đồng thời đề nghị thu hồi khoảng 460kg urani làm giàu cao, được cho là đang lưu trữ trong các cơ sở ngầm của Tehran. Đây là một trong những điều kiện then chốt mà Washington đưa ra trong các cuộc thương lượng.

Trong khi đó, tại vòng đàm phán diễn ra cuối tuần trước tại Islamabad, hai bên từng đề xuất phương án tạm dừng hoạt động làm giàu urani của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bày tỏ không ủng hộ giải pháp này, thay vào đó muốn Tehran chấm dứt hoàn toàn chương trình.

Nga trước đây từng đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý urani làm giàu của Iran khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) được triển khai dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow sẽ tôn trọng mọi quyết định của Iran liên quan đến vấn đề này trong các cuộc đàm phán. Ông đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ “quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình” của Tehran - quan điểm mà Iran nhiều lần khẳng định, cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ phát điện và các mục tiêu dân sự.

Cũng theo ông Lavrov, sau chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Nga đang thúc đẩy các đề nghị cung cấp năng lượng cho Trung Quốc và một số quốc gia khác trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Giới phân tích nhận định động thái của Nga có thể đóng vai trò trung gian quan trọng, góp phần tháo gỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, vốn vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông
Pháp kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đối thoại, cảnh báo nguy cơ leo thang ở Trung Đông

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng khôi phục các cuộc đàm phán, trong bối cảnh tiến trình các cuộc đối thoại song phương rơi vào bế tắc và có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng. 

Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc
Tổng thống Mỹ Trump: Cuộc chiến Iran sắp kết thúc

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. .

Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran
Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh thân cận là Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, nói rằng bà Melni đang làm Mỹ thất vọng trong vấn đề Iran.

