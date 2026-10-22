Ngoại trưởng Rubio: Ukraine sẽ không còn là quốc gia có chủ quyền nếu thiếu Mỹ

Phát biểu trước báo giới tại Mumbai, Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bao gồm cả dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ukraine sẽ không còn tồn tại như hiện nay với tư cách một quốc gia có chủ quyền. Ông nhấn mạnh Washington đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev dưới cả hai chính quyền Tổng thống Joe Biden và Donald Trump, góp phần giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland, ngày 5/10/2026. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận sự dũng cảm của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, song cho rằng không quốc gia nào trên thế giới đã hỗ trợ Ukraine nhiều hơn Mỹ trong hơn bốn năm qua.

Tuyên bố được đưa ra khi ông Rubio trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên tờ Wall Street Journal cho rằng tỷ phú Elon Musk đã ra lệnh hạn chế tốc độ dịch vụ internet vệ tinh Starlink, ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ việc Tổng thống Trump hoặc bất kỳ quan chức nào trong chính quyền chỉ đạo SpaceX thực hiện quyết định này, đồng thời khẳng định Washington không biết trước về việc hạn chế dịch vụ.

Ông Rubio nhấn mạnh Starlink là dịch vụ thương mại do một công ty tư nhân vận hành và chính phủ Mỹ không trực tiếp quyết định các điều khoản sử dụng. Theo ông, mục tiêu hiện nay của Tổng thống Trump vẫn là thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga–Ukraine thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Kiev xuất hiện thêm bất đồng liên quan đến hỗ trợ quân sự và các điều kiện nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga.