English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Rubio: Ukraine sẽ không còn là quốc gia có chủ quyền nếu thiếu Mỹ

Thứ Năm, 06:18, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 tuyên bố Ukraine sẽ không thể tiếp tục tồn tại với tư cách một quốc gia có chủ quyền nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đứng sau việc hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink dành cho Ukraine.

Phát biểu trước báo giới tại Mumbai, Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, bao gồm cả dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ukraine sẽ không còn tồn tại như hiện nay với tư cách một quốc gia có chủ quyền. Ông nhấn mạnh Washington đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev dưới cả hai chính quyền Tổng thống Joe Biden và Donald Trump, góp phần giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga.

ngoai truong rubio ukraine se khong con la quoc gia co chu quyen neu thieu my hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland, ngày 5/10/2026. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận sự dũng cảm của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, song cho rằng không quốc gia nào trên thế giới đã hỗ trợ Ukraine nhiều hơn Mỹ trong hơn bốn năm qua.

Tuyên bố được đưa ra khi ông Rubio trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên tờ Wall Street Journal cho rằng tỷ phú Elon Musk đã ra lệnh hạn chế tốc độ dịch vụ internet vệ tinh Starlink, ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ việc Tổng thống Trump hoặc bất kỳ quan chức nào trong chính quyền chỉ đạo SpaceX thực hiện quyết định này, đồng thời khẳng định Washington không biết trước về việc hạn chế dịch vụ.

Ông Rubio nhấn mạnh Starlink là dịch vụ thương mại do một công ty tư nhân vận hành và chính phủ Mỹ không trực tiếp quyết định các điều khoản sử dụng. Theo ông, mục tiêu hiện nay của Tổng thống Trump vẫn là thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga–Ukraine thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Kiev xuất hiện thêm bất đồng liên quan đến hỗ trợ quân sự và các điều kiện nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine
Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

Điện Kremlin: Không thể giải quyết triệt để xung đột Ukraine nếu thiếu Kiev
Điện Kremlin: Không thể giải quyết triệt để xung đột Ukraine nếu thiếu Kiev

VOV.VN - Ngày 21/10, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng không thể giải quyết triệt để cuộc xung đột tại Ukraine nếu thiếu sự tham gia của Kiev; cần phải có người từ phía Ukraine đưa ra một quyết định có trách nhiệm.

Điện Kremlin: Không thể giải quyết triệt để xung đột Ukraine nếu thiếu Kiev

Điện Kremlin: Không thể giải quyết triệt để xung đột Ukraine nếu thiếu Kiev

VOV.VN - Ngày 21/10, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng không thể giải quyết triệt để cuộc xung đột tại Ukraine nếu thiếu sự tham gia của Kiev; cần phải có người từ phía Ukraine đưa ra một quyết định có trách nhiệm.

Hàn Quốc tiếp tục rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine
Hàn Quốc tiếp tục rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

VOV.VN - Quan hệ Hàn Quốc - Ukraine tiếp tục căng thẳng do bất đồng liên quan đến việc chuyển giao các binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ sang Hàn Quốc.

Hàn Quốc tiếp tục rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

Hàn Quốc tiếp tục rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

VOV.VN - Quan hệ Hàn Quốc - Ukraine tiếp tục căng thẳng do bất đồng liên quan đến việc chuyển giao các binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ sang Hàn Quốc.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ