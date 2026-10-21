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Đặc phái viên Mỹ đến Nga gặp Tổng thống Putin bàn về xung đột Ukraine

Thứ Tư, 19:16, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngày 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã tới thành phố Saint Petersburg để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn về việc giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác Nga – Mỹ.

 

Cuộc gặp diễn ra tại Cung điện Konstantinovsky, cách trung tâm thành phố St. Petersburg 18km về phía Đông Nam. Tham dự về phía Nga có Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư – kinh tế với nước ngoài, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

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Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến Nga gặp Tổng thống Putin ngày 21/10 (Nguồn: Kremlin)

Thông tin ban đầu từ điện Kremlin cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Steve Witkoff vì sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông muốn nghe thông tin về kết quả cuộc đàm phán diễn ra tại Oslo ngày 20/10.

Về phần mình, ông Steve Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán tại Oslo đạt kết quả tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng những tiến triển này sẽ tạo tiền đề để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn. Đặc phái viên Mỹ cũng đề nghị Tổng thống Putin xem xét khả năng nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, với sự tham gia của các nhóm chuyên gia kỹ thuật.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, hai bên đề cập triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế song phương. Tổng thống Putin cho biết, sau khi hai nước đạt được thỏa thuận về nhiên liệu diesel, giá dầu diesel trên thị trường thế giới ngay lập tức giảm 5-6%. Ông cho biết Nga đang chuẩn bị vận chuyển các lô nhiên liệu diesel sang Mỹ. Tàu chở dầu đầu tiên, với khối lượng 40.000 tấn, dự kiến khởi hành trong vòng hai đến ba ngày tới. Nga cũng sẵn sàng cung cấp phân bón với số lượng lớn cho thị trường Mỹ.

Nhân dịp này, đặc phái viên Tổng thống Mỹ cảm ơn Tổng thống Putin về việc Nga trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard, 75 tuổi. Tổng thống Nga cho biết tại thời điểm diễn ra cuộc gặp, ông Hubbard đang ở sân bay Pulkovo tại Saint Petersburg.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên Mỹ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo (Na Uy). Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc trao đổi tại Oslo là "tích cực", đồng thời cho biết ông Witkoff sẽ mang những ý tưởng đã thảo luận với phía Ukraine đến trình bày với Nga.

Hương Trà/VOV-Moscow
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