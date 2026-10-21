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Nga sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine vào tháng 11

Thứ Tư, 21:51, 21/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 11 với Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

 

Trợ ký của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết chi tiết về cuộc gặp trước đó cùng ngày. Không có cuộc đàm phán nào về cuộc xung đột Ukraine diễn ra kể từ tháng 2. Ông Ushakov cho biết vòng đàm phán mới được đề xuất nên tập trung vào “xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi kết thúc xung đột”.

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Tổng thống Vladimir Putin tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Constantine ở Saint Petersburg, Nga ngày 21/10 (Ảnh: Reuters)

Theo trợ lý Điện Kremlin, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã trình bày với Tổng thống Nga về các cuộc đàm phán nhiều bên vào ngày hôm trước tại Oslo, Nauy. Tại đó, đại diện của Tổng thống Mỹ đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Na Uy và Tổng thống Phần Lan.

Tại cuộc gặp ở Oslo, ông Witkoff đã “ghi nhận một số cách tiếp cận mới, những điểm mới trong cách tiếp cận của người châu Âu và Ukraine, mặc dù chúng không chứa nhiều điều hữu ích trong bối cảnh giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Trong cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ trong ngày 21/10, Tổng thống Nga Putin và đặc phái viên Mỹ cũng đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngày 9/10 giữa lãnh đạo Nga Mỹ về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới. Hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng Iran.

“[Tổng thống] Vladimir Putin nhấn mạnh rằng tiềm năng ngoại giao vẫn chưa cạn kiệt và việc đạt được thỏa thuận với Tehran, đối tác chiến lược của Nga, là cả khả thi và cần thiết”, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nói. “Nga tái khẳng định sự sẵn sàng, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Iran”.

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Nga xuất lô dầu diesel đầu tiên sang Mỹ vào ngày mai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga dự kiến rời cảng ngày 22/10 để tới Mỹ. Moscow cũng kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.

Phan Tùng/VOV.VN
(Theo Reuters)
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