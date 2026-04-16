Ngoại trưởng Trung Quốc: Cánh cửa hòa bình Mỹ - Iran vẫn rộng mở

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã thông báo cho Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, cũng như cân nhắc về các bước đi tiếp theo của nước này, nhấn mạnh Tehran sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm một giải pháp lý tính và thực tế thông qua đàm phán hòa bình.

Iran cũng đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng và hạ nhiệt tình hình, đồng thời hy vọng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò tích cực thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi trong một cuộc gặp tại Thiên Tân hồi tháng 7/2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Về phần mình, ông Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm về thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đóng góp cách tiếp cận của Trung Quốc trong giải quyết cuộc khủng hoảng.

Theo ông, tình hình hiện nay đang ở vào giai đoạn then chốt giữa chiến tranh và hòa bình, “cánh cửa hòa bình đang mở ra”.

Ông cho biết, Bắc Kinh ủng hộ việc duy trì đà tiến triển của lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình, cho rằng chủ quyền, an ninh và các quyền hợp pháp của Iran với tư cách là một quốc gia dọc theo eo biển Hormuz cần được tôn trọng và bảo vệ, trong khi tự do và an toàn cho các hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển cần được đảm bảo. Nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển là lời kêu gọi chung của cộng đồng quốc tế.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy giảm leo thang tình hình, cải thiện quan hệ giữa các nước trong khu vực và đóng vai trò xây dựng hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông theo đề xuất 4 điểm.

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột Mỹ - Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời hai bên đang cân nhắc tổ chức vòng đàm phán mới tại Pakistan trong hai ngày tới.

Trước đó, ông Trump từng cho rằng Trung Quốc đã đóng vai trò trong việc thuyết phục Iran tham gia đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ.

Theo tiết lộ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/4, Ngoại trưởng Vương Nghị đã tiến hành 26 cuộc điện đàm với các đối tác liên quan, trong khi Đặc phái viên về các vấn đề Trung Đông của nước này liên tục di chuyển trong khu vực để vận động ủng hộ sáng kiến hòa bình 5 điểm do Trung Quốc và Pakistan đề xuất.