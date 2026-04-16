Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran

Thứ Năm, 06:15, 16/04/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền bị cho là liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, toàn bộ các đối tượng trên nằm trong một mạng lưới do ông Mohammed Hossein Shamkhani điều hành - người có cha từng là cố vấn chính trị cấp cao của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

my cong bo them cac lenh trung phat nham vao dau mo iran hinh anh 1
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ảnh: AP

Danh sách trừng phạt bao gồm 9 tàu, gồm các tàu chở dầu và tàu vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, sau khi trước đó tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài một tháng để bán lượng dầu đang lưu trữ trên các tàu ngoài khơi.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng phát tín hiệu rằng Washington sẵn sàng gia tăng sức ép, cho biết Mỹ có thể áp đặt các “biện pháp trừng phạt thứ cấp” đối với các quốc gia mua dầu của Iran.

Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận tải biển quy mô lớn của ông Shamkhani. Trước đó, vào tháng 7/2025, Washington đã công bố một gói trừng phạt rộng hơn, nhắm vào hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan đến mạng lưới này.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: trừng phạt Iran dầu mỏ Iran cuộc chiến Iran Mỹ trừng phạt đàm phán Mỹ Iran kinh tế Iran Bộ tài chính Mỹ
Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran
Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

VOV.VN - Đây là lần thứ 4 nghị quyết với nội dung tương tự bị bác bỏ tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

VOV.VN - Đây là lần thứ 4 nghị quyết với nội dung tương tự bị bác bỏ tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu.

Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran
Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn căng thẳng mới, quyết định phong tỏa hàng hải nhằm vào Tehran của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở ra một mặt trận khác – nơi kinh tế trở thành vũ khí chủ đạo.

Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran

Phong tỏa Hormuz: Đòn siết kinh tế của Mỹ và bài toán sinh tồn của Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn căng thẳng mới, quyết định phong tỏa hàng hải nhằm vào Tehran của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở ra một mặt trận khác – nơi kinh tế trở thành vũ khí chủ đạo.

Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi phong tỏa Iran
Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi phong tỏa Iran

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Mỹ đang phát đi thông điệp tới các tàu thương mại hoạt động trong và xung quanh Iran, cảnh báo họ sẵn sàng tiến hành kiểm tra và sử dụng vũ lực nhằm buộc tuân thủ lệnh phong tỏa đối với các tàu có hoạt động giao thương với Iran.

Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi phong tỏa Iran

Hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi phong tỏa Iran

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Mỹ đang phát đi thông điệp tới các tàu thương mại hoạt động trong và xung quanh Iran, cảnh báo họ sẵn sàng tiến hành kiểm tra và sử dụng vũ lực nhằm buộc tuân thủ lệnh phong tỏa đối với các tàu có hoạt động giao thương với Iran.

