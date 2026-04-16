Tăng tốc nỗ lực ngoại giao cứu lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Phái đoàn Pakistan đến Tehran (Iran) chiều 15/4 gồm nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ của Thủ tướng Shehbaz Sharif, nhà trung gian nổi bật và có đóng góp quan trọng vào việc đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran hôm 8/4.

Trong số các thành viên phái đoàn, có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir; Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi, cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao khác. Chuyến đi tới Iran là một phần trong các nỗ lực trung gian ngừng bắn đang được Pakistan tích cực triển khai. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Pakistan chưa được công bố.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei sáng qua thông báo một phái đoàn quan chức cấp cao Pakistan có thể đến Tehran trong ngày 15/4, để thảo luận việc chuẩn bị cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Đáng chú ý, gần như đồng thời với chuyến đi của Thống tướng Asim Munir đến Iran, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 15/4 cũng đã tới Saudi Arabia, quốc gia có ảnh hưởng lớn tại khu vực và đã ký Hiệp ước phòng thủ chung với Pakistan. Sau Saudi Arabia, Thủ tướng Pakistan Sharif sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để dự Diễn đàn Ngoại giao Antalya và hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Ngoại trưởng 4 nước Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập, dự kiến tổ chức cuộc họp riêng để thảo luận các diễn biến chiến sự mới nhất, cũng như giải pháp chấm dứt xung đột.

Về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua khẳng định Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tái chiến với Iran. Ông Netanyahu đồng thời tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon, bất chấp việc đàm phán hòa bình Israel - Lebanon đang diễn ra.

Về tình hình tại eo biển Hormuz, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) tối qua cho biết trong 48 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa mà Hải quân Mỹ áp đặt với các cảng của Iran, không có bất kỳ con tàu nào đến hoặc đi từ cảng của Iran. Đồng thời, có tổng cộng 9 con tàu đã tuân theo chỉ dẫn của lực lượng Mỹ và chấp nhận đổi hướng, quay về cảng hoặc vùng biển của Iran.

Trong khi đó, truyền thông khu vực và quốc tế đưa tin, trong hai ngày qua, nhiều con tàu đã tắt hệ thống định vị hoặc thông báo tín hiệu giả để đi qua eo biển Hormuz. Cũng theo các nguồn tin, trong một tháng rưỡi qua, từ ngày 1/3 đến 15/4, có tổng cộng 388 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz. Trong số này có 255 tàu chở dầu hoặc khí gas. Các phương tiện chủ yếu di chuyển từ Vịnh Ba Tư ra hướng Vịnh Oman.