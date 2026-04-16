Cố vấn quân sự mới của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn

Thứ Năm, 06:05, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự mới được bổ nhiệm của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cho biết ông không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi tuân theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng cá nhân tôi không đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn", ông Rezaei nói. Ông từng là chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hiện đang là cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei về các vấn đề quân sự.

co van quan su moi cua lanh tu toi cao iran phan doi gia han ngung ban hinh anh 1
Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự mới được bổ nhiệm của Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Iran Press

Ông Rezaei cũng kêu gọi giới chức Iran thận trọng hơn so với trước đây trong các cuộc đàm phán kinh tế với Mỹ. Theo ông, Iran mới là bên đưa ra các điều kiện tiên quyết trong vòng đàm phán tiếp theo, chứ không phải Mỹ.

“Không giống như Mỹ lo ngại về một cuộc chiến kéo dài, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và đã quen với một cuộc chiến lâu dài", ông Rezaei nói.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua. Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran hết hạn. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei không xác nhận liệu thỏa thuận này có được gia hạn hay không.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: cố vấn Iran Lãnh tụ tối cao Iran lệnh ngừng bắn Iran cuộc chiến Iran phản đối lệnh ngừng bắn
Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn
VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ Mỹ vẫn đang tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán với Iran nhưng chưa “chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn”.

Nóng thế giới ngày 16/4: Mỹ điều hơn 1 vạn binh sĩ phong tỏa cảng Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ triển khai hơn 10.000 binh sĩ tham gia phong tỏa cảng Iran; Ông Trump nói cuộc chiến tại Iran sắp kết thúc; Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela

UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, đã có cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran, sự kiện kéo theo việc Iran nã hỏa lực vào UAE.

