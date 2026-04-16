Cố vấn quân sự mới của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn

“Chúng tôi tuân theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng cá nhân tôi không đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn", ông Rezaei nói. Ông từng là chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hiện đang là cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei về các vấn đề quân sự.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự mới được bổ nhiệm của Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Iran Press

Ông Rezaei cũng kêu gọi giới chức Iran thận trọng hơn so với trước đây trong các cuộc đàm phán kinh tế với Mỹ. Theo ông, Iran mới là bên đưa ra các điều kiện tiên quyết trong vòng đàm phán tiếp theo, chứ không phải Mỹ.

“Không giống như Mỹ lo ngại về một cuộc chiến kéo dài, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và đã quen với một cuộc chiến lâu dài", ông Rezaei nói.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua. Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran hết hạn. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei không xác nhận liệu thỏa thuận này có được gia hạn hay không.