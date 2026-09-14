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Ông Vương Nghị: Trung Quốc đạt 3 mục tiêu chiến lược tại Hội nghị BRICS

Thứ Hai, 11:56, 14/09/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (13/9) cho biết, chuyến công du dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ của lãnh đạo nước này đã đạt được 3 mục tiêu chiến lược liên quan đến hợp tác trong khối và quan hệ song phương với Ấn Độ.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong chưa đầy 24 giờ ở New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có một lịch trình dày đặc với gần 10 sự kiện. Ông đã cùng lãnh đạo các nước BRICS thảo luận về chiến lược phát triển và vạch ra lộ trình hợp tác mới cho khối, đồng thời tiến hành hội đàm sâu rộng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về quan hệ Trung - Ấn.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông khẳng định, chuyến thăm mang tính thực chất, hiệu quả cao, có trọng tâm và đạt nhiều kết quả, với việc đạt được 3 mục tiêu chiến lược, bao gồm nâng cao hiệu quả hợp tác BRICS, tiếp thêm sức mạnh cho các nước Phương Nam toàn cầu và định hướng cho quan hệ Trung - Ấn.

Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi các nước BRICS tiên phong thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy sự học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, cũng như cải cách và hoàn thiện quản trị toàn cầu.

Sang năm 2027, BRICS sẽ bước vào “Năm Trung Quốc” lần thứ tư. Ông Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội này để cùng các bên tập hợp đồng thuận, tạo lập tương lai và mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba của hợp tác BRICS..

Cũng theo Ngoại trưởng Trung Quốc, lãnh đạo nước này đã đưa ra 4 đề xuất quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh của Phương Nam toàn cầu, gồm cùng nhau bảo vệ pháp lý quốc tế, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, kiên định triết lý phát triển lấy người dân làm trung tâm và chung tay thúc đẩy quản trị an ninh cũng như giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tập ​​trung vào làn sóng mới của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi công nghiệp, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất các sáng kiến ​​hợp tác trong khuôn khổ BRICS, ​​như công nghiệp hóa mới dựa trên nền tảng AI, AI mã nguồn mở và bao trùm, ​​hợp tác công nghiệp số và sản xuất thông minh. Ông cũng tuyên bố Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS, nền tảng đám mây công nghiệp số BRICS và triển khai chương trình giao lưu đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ cho thanh niên BRICS...

Ông Vương Nghị cho biết thêm, trong chuyến thăm, lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề mang tính chiến lược, dài hạn và định hướng đối với quan hệ song phương; nhấn mạnh đồng thuận quan trọng nhất mà hai bên đạt được là “Trung Quốc và Ấn Độ cần trở thành đối tác của nhau”.

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí cùng duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới, đồng thời cam kết ủng hộ lẫn nhau trong vai trò chủ tịch luân phiên của BRICS. Ông nhấn mạnh, các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra trong 3 năm liên tiếp mang ý nghĩa quan trọng đối với việc “ổn định khu vực và tạo ra tác động toàn cầu”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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