Thời sự quốc tế tối 15/9: EU chia rẽ về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Lệnh trừng phạt của EU nhằm vào gần 3.000 cá nhân và công ty, chủ yếu từ Nga, với biện pháp đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Biện pháp này thường được gia hạn sáu tháng một lần. Lần gần nhất, Hội đồng EU gia hạn vào ngày 14/3, với hạn hết hiệu lực vào ngày 15/9/2026.

Nếu không có quyết định mới trước thời điểm này, các biện pháp sẽ tự hết hiệu lực. Tại cuộc họp ngày 14/9, các đại sứ EU không thống nhất được việc gia hạn sáu tháng và chỉ nhất trí gia hạn kỹ thuật thêm 7 ngày, đến ngày 22/9 sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.