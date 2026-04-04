中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập

Thứ Bảy, 15:27, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Số người thiệt mạng đã tăng lên 13 người sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cầu B1, một cây cầu trị giá 400 triệu USD ở tỉnh Alborz phía bắc Iran. Đây được coi là tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô Tehran với thành phố Karaj, thành phố lớn thứ tư của nước này.

Cầu B1 bị Mỹ và Israel tấn công là một trong những cây cầu cao nhất ở Trung Đông và là một trong những dự án phức tạp nhất ở Iran. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, cây cầu này đã bị tấn công bằng hai đợt tên lửa liên tiếp.

Cư dân ở cả Alborz và Tehran đều bàng hoàng trước vụ tấn công vào một công trình dân sự quan trọng như vậy. Các quan chức Iran cho biết cây cầu này thậm chí còn chưa được đưa vào hoạt động, do vậy, không thể nói đây là cây cầu được sử dụng cho mục đích quân sự. Ông Houshang Bazvand, Thứ trưởng Bộ Đường bộ và Phát triển Đô thị Iran, cho biết: "Dự án này hoàn toàn không mang tính chất quân sự. Nó dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong vòng hai tháng để giảm ùn tắc giao thông cho 17 tỉnh ở tây bắc Iran. Nó phục vụ lợi ích của người dân, vậy mà lại bị đánh bom".

nguoi dan iran bang hoang sau khi cay cau lon nhat nuoc bi danh sap hinh anh 1
Cây cầu lớn nhất của Iran bị đánh sập. Ảnh: Reuters

Ngoài 13 người thiệt mạng, vụ tấn công cũng làm bị thương 95 người. Nó xảy ra vào Ngày Thiên nhiên, một ngày lễ truyền thống của Iran đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Nowruz, khi nhiều người Iran dổ ra đường tham gia các hoạt động ngoài trời. Thời điểm xảy ra vụ việc càng khiến thảm kịch trở nên tồi tệ hơn. Abolfazl Rahmani, giám đốc điều hành, Công ty Xây dựng Đường cao tốc phía Bắc Karaj nhấn mạnh: "Khoảng 10 đến 12 quả bom xuyên hầm mạnh đã được sử dụng. Rất nhiều người dân thường trở về từ Ngày Thiên nhiên đã thiệt mạng tại đây, cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi".

Cầu B1 được coi là cơ sở hạ tầng dân sự đầu tiên trên đất Iran bị tấn công sau lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump hôm 2/4 rằng trong 2-3 tuần nữa Mỹ sẽ ném bom, khiến Iran trở về thời kỳ đồ đá. Quân đội Iran sau đó đã tuyên bố sẽ khiến Mỹ phải hối tiếc nếu liều lĩnh gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào nước này.

Mỹ Hà/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ