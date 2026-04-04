Người dân Iran bàng hoàng sau khi cây cầu lớn nhất nước bị đánh sập

Cầu B1 bị Mỹ và Israel tấn công là một trong những cây cầu cao nhất ở Trung Đông và là một trong những dự án phức tạp nhất ở Iran. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, cây cầu này đã bị tấn công bằng hai đợt tên lửa liên tiếp.

Cư dân ở cả Alborz và Tehran đều bàng hoàng trước vụ tấn công vào một công trình dân sự quan trọng như vậy. Các quan chức Iran cho biết cây cầu này thậm chí còn chưa được đưa vào hoạt động, do vậy, không thể nói đây là cây cầu được sử dụng cho mục đích quân sự. Ông Houshang Bazvand, Thứ trưởng Bộ Đường bộ và Phát triển Đô thị Iran, cho biết: "Dự án này hoàn toàn không mang tính chất quân sự. Nó dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong vòng hai tháng để giảm ùn tắc giao thông cho 17 tỉnh ở tây bắc Iran. Nó phục vụ lợi ích của người dân, vậy mà lại bị đánh bom".

Cây cầu lớn nhất của Iran bị đánh sập. Ảnh: Reuters

Ngoài 13 người thiệt mạng, vụ tấn công cũng làm bị thương 95 người. Nó xảy ra vào Ngày Thiên nhiên, một ngày lễ truyền thống của Iran đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Nowruz, khi nhiều người Iran dổ ra đường tham gia các hoạt động ngoài trời. Thời điểm xảy ra vụ việc càng khiến thảm kịch trở nên tồi tệ hơn. Abolfazl Rahmani, giám đốc điều hành, Công ty Xây dựng Đường cao tốc phía Bắc Karaj nhấn mạnh: "Khoảng 10 đến 12 quả bom xuyên hầm mạnh đã được sử dụng. Rất nhiều người dân thường trở về từ Ngày Thiên nhiên đã thiệt mạng tại đây, cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi".

Cầu B1 được coi là cơ sở hạ tầng dân sự đầu tiên trên đất Iran bị tấn công sau lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump hôm 2/4 rằng trong 2-3 tuần nữa Mỹ sẽ ném bom, khiến Iran trở về thời kỳ đồ đá. Quân đội Iran sau đó đã tuyên bố sẽ khiến Mỹ phải hối tiếc nếu liều lĩnh gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào nước này.