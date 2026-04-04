Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

Thứ Bảy, 07:46, 04/04/2026
VOV.VN - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lần đầu công khai bày tỏ bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cách tiếp cận của châu Âu đối với cuộc chiến Iran, cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài RAI về vấn đề Iran, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni – người lâu nay được xem là một trong những đối tác thân cận của Tổng thống Trump tại châu Âu nhấn mạnh rằng, Italy có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nói lời “không”.

“Chúng tôi tin rằng châu Âu không có nhiều lợi ích khi tách rời Mỹ về mặt địa chính trị, nhưng nhiệm vụ trước hết là bảo vệ lợi ích quốc gia. Và lần này, chúng tôi không đồng ý”, bà Meloni khẳng định.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters

Phát biểu của nhà lãnh đạo Italy được đưa ra trong bối cảnh bà đang có chuyến thăm Saudi Arabia nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng, một vấn đề trở nên cấp bách khi xung đột với Iran khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh.

Bà Meloni thừa nhận nền kinh tế Italy đang chịu tác động rõ rệt từ cuộc chiến, đồng thời cam kết chính phủ sẽ bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước những cú sốc năng lượng.

Không chỉ dừng ở phát biểu, Italy trước đó đã có động thái cụ thể khi từ chối cho phép một máy bay Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại Sicily để phục vụ chiến dịch ở Trung Đông. Quyết định này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Italy không muốn bị kéo sâu vào các hoạt động quân sự mang tính tấn công.

Dù vậy, giống nhiều quốc gia châu Âu khác, Italy vẫn tham gia hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh vùng Vịnh, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa nghĩa vụ liên minh và lợi ích quốc gia.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép, cho rằng các nước châu Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu đi qua eo biển Hormuz cần chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh tuyến hàng hải này.

Tuy nhiên, nhiều chính phủ châu Âu, trong đó có Italy, vẫn đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc chiến và tỏ ra thận trọng với việc tham gia sâu vào các chiến dịch quân sự.

Giang Bùi/VOV.VN
Mỹ từng tính dùng bom hạt nhân mở kênh đào né eo biển Hormuz

VOV.VN - Giữa căng thẳng tại eo biển Hormuz, một ý tưởng gây sốc được nhắc lại: Mỹ từng nghiên cứu dùng bom hạt nhân để mở kênh đào mới thay thế tuyến đường chiến lược này.

Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu bảo vệ vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Các nhà ngoại giao hôm 3/4 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết của Bahrain bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Lá chắn dưới lòng đất giúp kho tên lửa Iran sống sót trước hỏa lực Mỹ-Israel

VOV.VN - Trái ngược với tuyên bố của Mỹ về việc năng lực quân sự của Iran đã suy yếu nghiêm trọng, các báo cáo tình báo mới nhất cho thấy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn UAV của Tehran vẫn nguyên vẹn sau hơn 1 tháng nổ ra xung đột.

