Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài RAI về vấn đề Iran, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni – người lâu nay được xem là một trong những đối tác thân cận của Tổng thống Trump tại châu Âu nhấn mạnh rằng, Italy có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nói lời “không”.

“Chúng tôi tin rằng châu Âu không có nhiều lợi ích khi tách rời Mỹ về mặt địa chính trị, nhưng nhiệm vụ trước hết là bảo vệ lợi ích quốc gia. Và lần này, chúng tôi không đồng ý”, bà Meloni khẳng định.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters

Phát biểu của nhà lãnh đạo Italy được đưa ra trong bối cảnh bà đang có chuyến thăm Saudi Arabia nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng, một vấn đề trở nên cấp bách khi xung đột với Iran khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh.

Bà Meloni thừa nhận nền kinh tế Italy đang chịu tác động rõ rệt từ cuộc chiến, đồng thời cam kết chính phủ sẽ bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước những cú sốc năng lượng.

Không chỉ dừng ở phát biểu, Italy trước đó đã có động thái cụ thể khi từ chối cho phép một máy bay Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại Sicily để phục vụ chiến dịch ở Trung Đông. Quyết định này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Italy không muốn bị kéo sâu vào các hoạt động quân sự mang tính tấn công.

Dù vậy, giống nhiều quốc gia châu Âu khác, Italy vẫn tham gia hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh vùng Vịnh, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa nghĩa vụ liên minh và lợi ích quốc gia.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép, cho rằng các nước châu Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu đi qua eo biển Hormuz cần chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh tuyến hàng hải này.

Tuy nhiên, nhiều chính phủ châu Âu, trong đó có Italy, vẫn đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc chiến và tỏ ra thận trọng với việc tham gia sâu vào các chiến dịch quân sự.