中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Quốc hội Iran mỉa mai chiến dịch của Mỹ sau khi F-15E bị bắn hạ

Thứ Bảy, 07:48, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf công khai chế giễu nỗ lực tìm kiếm phi công Mỹ mất tích, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mỉa mai chiến dịch quân sự của Mỹ, cho rằng mục tiêu ban đầu đã bị thu hẹp đáng kể. Ông viết rằng chiến lược “thay đổi chế độ” nay đã biến thành lời kêu gọi tìm kiếm phi công mất tích, sử dụng giọng điệu châm biếm nhằm vào Washington.

chu tich quoc hoi iran mia mai chien dich cua my sau khi f-15e bi ban ha hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

“Sau khi đánh bại Iran 37 lần liên tiếp, chiến sự ‘không chiến lược’ tuyệt vời mà họ phát động giờ đây đã bị hạ cấp từ ‘thay đổi chế độ’ xuống ‘Này! Có ai tìm thấy phi công của chúng tôi không?’. Thật là một tiến bộ đáng kinh ngạc”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Phát biểu này được đưa ra sau khi một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ, trong đó một thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu, còn người thứ hai vẫn chưa rõ tung tích.

Kể từ khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, ông Ghalibaf đã nổi lên như một nhân vật mạnh mẽ trong bộ máy cầm quyền Iran, thường xuyên thể hiện quan điểm cứng rắn và sắc sảo trên trường quốc tế.

Những lời lẽ từ phía Tehran không chỉ mang tính phản ứng tức thời mà còn là một phần trong chiến lược thông tin, nhằm gây sức ép tâm lý và làm suy giảm hình ảnh của đối phương trên trường quốc tế.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran xung đột mỹ iran Chủ tịch Quốc hội Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc một máy bay chiến đấu bị bắn hạ sẽ không làm thay đổi tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian
VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với chính quyền của ông nhằm sớm chấm dứt xung đột với Iran.

Ukraine sẵn sàng tham gia các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm khơi thông eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải quan trọng này đối mặt nguy cơ gián đoạn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ