Chủ tịch Quốc hội Iran mỉa mai chiến dịch của Mỹ sau khi F-15E bị bắn hạ

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mỉa mai chiến dịch quân sự của Mỹ, cho rằng mục tiêu ban đầu đã bị thu hẹp đáng kể. Ông viết rằng chiến lược “thay đổi chế độ” nay đã biến thành lời kêu gọi tìm kiếm phi công mất tích, sử dụng giọng điệu châm biếm nhằm vào Washington.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

“Sau khi đánh bại Iran 37 lần liên tiếp, chiến sự ‘không chiến lược’ tuyệt vời mà họ phát động giờ đây đã bị hạ cấp từ ‘thay đổi chế độ’ xuống ‘Này! Có ai tìm thấy phi công của chúng tôi không?’. Thật là một tiến bộ đáng kinh ngạc”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Phát biểu này được đưa ra sau khi một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ, trong đó một thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu, còn người thứ hai vẫn chưa rõ tung tích.

Kể từ khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, ông Ghalibaf đã nổi lên như một nhân vật mạnh mẽ trong bộ máy cầm quyền Iran, thường xuyên thể hiện quan điểm cứng rắn và sắc sảo trên trường quốc tế.

Những lời lẽ từ phía Tehran không chỉ mang tính phản ứng tức thời mà còn là một phần trong chiến lược thông tin, nhằm gây sức ép tâm lý và làm suy giảm hình ảnh của đối phương trên trường quốc tế.