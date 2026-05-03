Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel

Chủ Nhật, 16:04, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo về khoản kinh phí khổng lồ bị tiêu tốn cho xung đột, người dân Iran đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã và sự hoài nghi sâu sắc về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn vừa được thiết lập.

Tuyến đường vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã đẩy nền kinh tế Iran vào tình trạng ngày càng kiệt quệ. Nhiều người dân tại Tehran bày tỏ lo ngại: "Chúng tôi đang chứng kiến lạm phát, đặc biệt là trong một hoặc hai tuần qua, điều này đã gây lo lắng, tâm lý bất ổn trong người dân chúng tôi. Giá cả tăng lên mỗi ngày, từ những mặt hàng nhỏ nhất như trứng cho đến giá xe hơi, vàng...”.

Cuộc sống người dân Iran gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nytimes.

"Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nền kinh tế của chúng tôi thực sự không phát triển, và giờ đây, khi lệnh ngừng bắn được thực thi, cũng chẳng có gì được cải thiện cả. Chúng tôi muốn cuộc chiến này phải kết thúc sớm hơn vì trên thực tế nó không mang lại lợi ích gì cho người dân. Khả năng chiến sự tái bùng phát rất cao, thực tế là họ có thể tấn công trở lại. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Người dân không đáng phải chịu đựng điều này”.

Trước những tác động to lớn từ xung đột bùng phát giữa Mỹ và Iran, các chuyên gia kinh tế và tiểu thương tại Iran nhận định, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, Iran có thể mất từ 10 đến 15 năm đầu tư mới có thể phục hồi lại những gì đã mất do chiến sự.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) bà Carlotta Wolf cũng vừa lên tiếng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo ra những tác động lan rộng ra ngoài khu vực, với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu và việc phân phối viện trợ. Tình trạng bất ổn và mất an ninh gia tăng xung quanh các tuyến đường biển quan trọng ở vùng Vịnh, bao gồm cả eo biển Hormuz, đã làm gián đoạn giao thông hàng hải.

Bà Wolf nói: "Chi phí vận chuyển thực phẩm và nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến những người vốn đang sống trong tình trạng khẩn cấp, bao gồm hàng triệu người tị nạn và người di cư, những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời làm giảm khả năng cung cấp hỗ trợ kịp thời của các tổ chức viện trợ”.

Theo báo cáo mới nhất từ Liên hợp quốc, khoản kinh phí 25 tỷ USD mà Mỹ chi cho cuộc chiến tại Iran tính đến thời điểm này đủ để tài trợ toàn bộ cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho 87 triệu người trên toàn thế giới. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Tom Fletcher, cho biết con số này tương đương với tổng kinh phí cần thiết cho kế hoạch nhân đạo toàn cầu năm 2026 của Liên hợp quốc. 

Con số thực tế chi cho chiến sự có thể còn cao hơn nhiều. Các nguồn tin truyền thông Mỹ ước tính chi phí thực sự dao động từ 40 đến 50 tỷ USD khi tính cả việc tái thiết các căn cứ quân sự và thay thế khí tài bị phá hủy. Thậm chí, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi còn cáo buộc Lầu Năm Góc không trung thực, khi khẳng định cái giá mà Mỹ phải trả trực tiếp đã lên tới 100 tỷ USD.

Phương Anh/VOV1
Tag: Kinh tế Iran kiệt quệ lạm phát cao mệt mỏi vì xung đột xung đột Iran Mỹ
Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là "hổ giấy"

VOV.VN - Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao của Iran - Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á là "hổ giấy", nghi ngờ khả năng của các căn cứ này trong tự đảm bảo an ninh cho chính mình khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

