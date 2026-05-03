Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel

Tuyến đường vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã đẩy nền kinh tế Iran vào tình trạng ngày càng kiệt quệ. Nhiều người dân tại Tehran bày tỏ lo ngại: "Chúng tôi đang chứng kiến lạm phát, đặc biệt là trong một hoặc hai tuần qua, điều này đã gây lo lắng, tâm lý bất ổn trong người dân chúng tôi. Giá cả tăng lên mỗi ngày, từ những mặt hàng nhỏ nhất như trứng cho đến giá xe hơi, vàng...”.

Cuộc sống người dân Iran gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nytimes.

"Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nền kinh tế của chúng tôi thực sự không phát triển, và giờ đây, khi lệnh ngừng bắn được thực thi, cũng chẳng có gì được cải thiện cả. Chúng tôi muốn cuộc chiến này phải kết thúc sớm hơn vì trên thực tế nó không mang lại lợi ích gì cho người dân. Khả năng chiến sự tái bùng phát rất cao, thực tế là họ có thể tấn công trở lại. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Người dân không đáng phải chịu đựng điều này”.

Trước những tác động to lớn từ xung đột bùng phát giữa Mỹ và Iran, các chuyên gia kinh tế và tiểu thương tại Iran nhận định, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, Iran có thể mất từ 10 đến 15 năm đầu tư mới có thể phục hồi lại những gì đã mất do chiến sự.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) bà Carlotta Wolf cũng vừa lên tiếng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo ra những tác động lan rộng ra ngoài khu vực, với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu và việc phân phối viện trợ. Tình trạng bất ổn và mất an ninh gia tăng xung quanh các tuyến đường biển quan trọng ở vùng Vịnh, bao gồm cả eo biển Hormuz, đã làm gián đoạn giao thông hàng hải.

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/5: Mỹ cảnh báo tấn công, Iran nói sẵn sàng đáp trả VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được báo về một ý tưởng thỏa thuận với Iran nhưng cảnh báo khả năng tái khởi động lại các cuộc tấn công Tehran. Trong khi đó, Iran cho biết, họ sẵn sàng cho kịch bản tái diễn xung đột với Mỹ.

Bà Wolf nói: "Chi phí vận chuyển thực phẩm và nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến những người vốn đang sống trong tình trạng khẩn cấp, bao gồm hàng triệu người tị nạn và người di cư, những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời làm giảm khả năng cung cấp hỗ trợ kịp thời của các tổ chức viện trợ”.

Theo báo cáo mới nhất từ Liên hợp quốc, khoản kinh phí 25 tỷ USD mà Mỹ chi cho cuộc chiến tại Iran tính đến thời điểm này đủ để tài trợ toàn bộ cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho 87 triệu người trên toàn thế giới. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Tom Fletcher, cho biết con số này tương đương với tổng kinh phí cần thiết cho kế hoạch nhân đạo toàn cầu năm 2026 của Liên hợp quốc.

Con số thực tế chi cho chiến sự có thể còn cao hơn nhiều. Các nguồn tin truyền thông Mỹ ước tính chi phí thực sự dao động từ 40 đến 50 tỷ USD khi tính cả việc tái thiết các căn cứ quân sự và thay thế khí tài bị phá hủy. Thậm chí, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi còn cáo buộc Lầu Năm Góc không trung thực, khi khẳng định cái giá mà Mỹ phải trả trực tiếp đã lên tới 100 tỷ USD.