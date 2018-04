Người dân kỳ vọng gì ở hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Theo kế hoạch, sáng 27/4, hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 sẽ chính thức diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến tranh liên Tiên năm 1953. An ninh được gấp rút tăng cường, trong khi báo chí đưa tin rầm rộ và người dân Hàn Quốc vô cùng háo hức trước sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa hai nước.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào sáng 27/4 tại Bàn Môn Điếm. Ảnh: Independent

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại làng đình chiến lúc 9h30 sáng 27/4 (theo giờ địa phương), tức 7h30 theo giờ Việt Nam.

Theo kế hoạch, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên ngay tại đường phân định ranh giới giữa hai nước và ông Kim Jong-un sẽ được mời duyệt đội quân danh dự. Lãnh đạo 2 nước sẽ bước vào Nhà Hòa Bình (Peace House) và bắt đầu đối thoại chính thức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lúc 10 giờ 30 phút. Sau cuộc họp buổi sáng, Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ cùng trồng cây tại đường phân định ranh giới quân sự liên Triều, trước khi bắt đầu cuộc họp vào buổi chiều cùng ngày.

Trước sự kiện lịch sử quan trọng này, Mỹ và Hàn Quốc hôm qua đã quyết định tạm dừng cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non và Giải pháp then chốt giữa quân đội hai nước trong ngày 27/4, nhằm cung cấp sự “hỗ trợ ổn định” cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Công tác an ninh được phía Hàn Quốc tăng cường tối đa tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, cũng được báo giới quốc tế đưa tin trong ngày hôm nay. Một danh sách các quan chức cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng đã được hai bên công bố chính thức cùng ngày. Theo hãng tin Reuters, khoảng 2.800 phóng viên đã đăng ký đưa tin về hội nghị từ Trung tâm báo chí tại thành phố Ilsan, gần nơi diễn ra cuộc gặp.

Háo hức, lạc quan đan xen chút hoài nghi, thận trọng là cảm xúc đang có của nhiều người dân hai nước. Một người dân Hàn Quốc cho biết: “Tôi hy vọng một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho mọi người sẽ được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Tôi muốn sống ở một đất nước - nơi mà an ninh được đảm bảo tốt nhất, để không có gì đe dọa cuộc sống của tôi cũng như nơi tôi sống sẽ không phải bận tâm về các mối đe dọa”.

“Thế hệ của tôi đã trải qua rất nhiều đau đớn do hỗn loạn chính trị, tuy nhiên, tôi hy vọng thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ có thể sống mà không trải qua một nỗi đau như vậy”, một người khác bày tỏ.

Một người khác nói: “Tôi hy vọng Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ làm việc cùng nhau để ngăn chặn một cuộc chiến tranh giống như năm 1953”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng, vẫn còn một số tâm trạng hoài nghi của người dân Hàn Quốc về lời tuyên bố “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh quá trình phát triển loại vũ khí này và tên lửa của Bình Nhưỡng đang đạt những bước tiến lớn. Thêm vào đó, người dân nước này cũng đã từng lạc quan rất nhiều về 2 kỳ hội nghị thượng đỉnh trước đó, vào năm 2000 và 2007, song cuối cùng “mọi thứ lại trở về vạch xuất phát”. Dẫu vậy, đến nay, niềm tin vẫn lớn hơn sự hoài nghi cho những kỳ vọng “tiến bộ” trong mối quan hệ liên Triều, với 68% số người Hàn Quốc được hỏi tin rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ mang lại kết quả nhất định.

Về phía Triều Tiên, Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay có bài ca ngợi hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cho đây là thành quả từ quyết định táo bạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo tờ báo này, đây là sự kiện mang tính lịch sử, phản ánh những nỗ lực không ngừng của Bình Nhưỡng trong việc hướng tới đối thoại và hòa bình. Tờ báo nhận định, việc cải thiện quan hệ liên Triều là điều kiện cần thiết để thống nhất hai miền./.

