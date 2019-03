Người dân Palestine biểu tình “Ngày Đất”

Hàng nghìn người Palestine đã tuần hành ở biên giới dải Gaza nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Đất hay còn gọi là Ngày "đất và trở về". Số lượng người biểu tình ngày càng tăng ở biên giới giữa Gaza và Israel cũng như tránh xa hàng rào an ninh ở khu vực mà quân đội Israel yêu cầu.

Tuy nhiên, khoảng 30 người Palestine đã bị thương khi quân đội Israel bắn hơi cay và đạn cao su. Các nguồn tin Palestine cũng cho biết, một thanh niên đã bị quân đội Israel bắn chết ở phía đông Gaza trong một cuộc biểu tình ôn hòa.

Người dân Palestine biểu tình. (Ảnh: Reuters)





Quân đội Israel cáo buộc một số người biểu tình ném đá và đốt lốp xe, các thiết bị nổ vào hàng rào biên giới, đồng thời chỉ ra rằng hầu hết những người biểu tình đều ở sâu trong khu vực hàng rào. Quân đội Israel đã sử dụng các phương tiện để giải tán các cuộc biểu tình.

Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đe dọa sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn trên Gaza. Quân đội Israel đã tăng cường quân tiếp viện đến biên giới với dải Gaza và tiến hành các cuộc không kích sau khi tên lửa từ Gaza bắn về phía Israel làm bảy người Israel bị thương tại một ngôi làng phía bắc Tel Aviv, hôm thứ Hai tuần trước.

Trong một động thái liên quan, phái đoàn an ninh Ai Cập đã đến khu vực biểu tình để theo dõi tình hình. Phong trào Hamas cũng đã thực hiện các yêu cầu ngừng bắn của phái đoàn an ninh Ai Cập và cố gắng ổn định thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel tránh sự kiện đẫm máu vào Thứ Bảy. Phái đoàn an ninh Ai Cập và các quan chức nhân đạo đang nỗ lực tránh leo thang ở Dải Gaza sau một năm các biểu tình, đụng độ khiến hơn 267 người Palestine đã thiệt mạng và 30.000 người bị thương./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

