Người dân Singapore thức dậy trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng

Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), chỉ số tiêu chuẩn chất ô nhiễm (PSI) 24 giờ qua tại toàn bộ 5 khu vực trên đảo quốc sư tử đã đồng loạt rơi vào mức có hại cho sức khỏe (từ 101 đến 200).

Chất lượng không khí trên khắp Singapore gây hại cho sức khỏe. Ảnh: AsiaOne/Jasper Lim

Tình hình bắt đầu diễn biến xấu từ đêm 14/9 khi khu vực phía Nam vượt ngưỡng an toàn vào lúc 22h, tiếp nối bởi phía Bắc vào khoảng 1h sáng 15/9. Đến 6h sáng, chỉ số PSI lập đỉnh tại khu vực miền Trung với mức 154; các vùng Đông, Tây, Nam, Bắc lần lượt ghi nhận từ 104 đến 128. Dù mức độ ô nhiễm có hạ nhiệt nhẹ vào khoảng 9h sáng, chỉ số tại tất cả các khu vực vẫn dao động ở mức không lành mạnh, từ 103 đến 148.

Trái ngược với mức PSI 24 giờ, chỉ số bụi mịn PM2.5 tính theo giờ - chỉ dấu quan trọng phản ánh chất lượng không khí tức thời - lại ghi nhận xu hướng cải thiện đáng kể qua đêm. Đến 9h sáng, nồng độ PM2.5 trên toàn quốc đã hạ nhiệt về mức bình thường (dưới 55 mcg/m³), dao động trong khoảng 28 đến 36 mcg/m³, sau khi chạm ngưỡng tăng cao tại miền Trung và miền Tây vào sáng sớm.

Nguyên nhân của đợt khói mù này được xác định là do gió mùa đông nam và đông đông nam mang theo các dải khói dày đặc từ các đám cháy rừng tại Kalimantan và phía nam đảo Sumatra (Indonesia) tràn qua Singapore. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023 chỉ số PSI tại Singapore rơi vào mức nguy hại do hiện tượng khói mù xuyên biên giới, kết hợp với thời tiết khô hạn kéo dài do tác động của hiện tượng El Nino ở khu vực Ấn Độ Dương.

NEA dự báo thời tiết hanh khô cùng hướng gió bất lợi sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới, khiến Singapore có khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng của khói mù. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên giảm thiểu các hoạt động thể lực ngoài trời kéo dài. Đặc biệt, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em và người mắc bệnh lý tim mạch, hô hấp mãn tính cần tránh vận động nặng ngoài trời để phòng ngừa các triệu chứng kích ứng mắt và họng.