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Số ca sinh tại Singapore xuống thấp kỷ lục

Thứ Ba, 11:50, 28/07/2026
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VOV.VN - Số liệu do cơ quan chức năng Singapore công bố mới đây (27/7) cho thấy, số trẻ chào đời tại nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 30.000 trẻ.

Theo báo cáo đăng ký khai sinh và khai tử năm 2025, Singapore ghi nhận hơn 29.800 ca sinh, giảm hơn 11% so với năm 2024 và cũng là mức thấp nhất kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1965.

Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng giảm sinh kéo dài tại Singapore bắt nguồn từ việc ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân, trong khi các cặp vợ chồng kết hôn muộn, không sinh con, hoặc sinh ít con. Số liệu cho thấy độ tuổi trung vị của phụ nữ sinh con lần đầu đã tăng từ khoảng 31 tuổi năm 2021, lên khoảng 32 tuổi năm 2025. Xu hướng này tiếp tục tạo thêm những thách thức do khả năng sinh con của phụ nữ suy giảm theo tuổi tác.  

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Số ca sinh tại Singapore xuống thấp kỷ lục. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, số người tử vong tại Singapore trong năm 2025 là gần 26.500 người, ghi nhận mức tăng 0,2% so với năm trước. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, sự sụt giảm số trẻ chào đời cùng với số người tử vong gia tăng đang tạo sức ép kép đối với Singapore, được chính phủ nước này xác định là một “thách thức mang tính sống còn”.

Ông Mathew Mathews, Trưởng bộ phận nghiên cứu xã hội thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Singapore đánh giá khoảng cách giữa số trẻ chào đời và số người tử vong đã liên tục thu hẹp trong những năm gần đây. Xu hướng này sẽ khiến số người trẻ gia nhập lực lượng lao động giảm, đặt ra khó khăn lớn hơn trong bảo đảm nguồn lực dành cho y tế, chăm sóc người cao tuổi và an sinh xã hội. Nền kinh tế Singapore dự báo cũng sẽ cần phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn lao động nhập cư, đẩy mạnh tự động hóa và kéo dài tuổi lao động để duy trì tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong cảnh báo dân số Singapore có thể bắt đầu suy giảm vào đầu thập niên 2040 nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời. Ông nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường các chính sách hỗ trợ người dân kết hôn, sinh con, Singapore cần duy trì chính sách nhập cư, được quản lý thận trọng để bù đắp mức sinh thấp.  

Tháng 4/2026, Chính phủ Singapore thành lập nhóm công tác về đổi mới chính sách hôn nhân và sinh con nhằm nghiên cứu toàn diện thực trạng và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp. Nhóm công tác tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng lộ trình dài hạn để thay đổi nhận thức xã hội và chính sách hỗ trợ hôn nhân, sinh con; đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn cốt lõi đang cản trở người dân lập gia đình; đồng thời huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc đồng hành, hỗ trợ người dân kết hôn và làm cha mẹ.

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Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính AI phục vụ nghiên cứu quốc gia

VOV.VN - Ngày 8/6, Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Aspire 2B, được trang bị cụm bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến do hãng chip Nvidia sản xuất. Siêu máy tính được kỳ vọng sẽ phục vụ các dự án nghiên cứu cấp quốc gia, thúc đẩy các đột phá khoa học - công nghệ.

PV/VOV-Bangkok
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