Người Iran thề báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei

Theo ước tính của truyền thông khu vực, có hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran và các nước trong khu vực, tham gia các hoạt động và nghi lễ liên quan đám tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tại thủ đô Tehran, ngay từ sáng sớm nay, hàng triệu người trong trang phục màu đen, đã tập trung về các quảng trường lớn, đặc biệt là khu vực Đại thánh đường Grand Mosalla, nơi đặt linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei. Nhiều tín đồ hô vang các khẩu hiệu “Báo thù”, kêu gọi trả thù và tiêu diệt những kẻ đã gây ra cái chết của Đại giáo chủ.

Lãnh đạo nhiều nước đến Tehran dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: AP

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều người thân và quan chức cấp cao Iran, đã bị hạ sát trong những đòn không kích phủ đầu do liên quân Mỹ và Israel tiến hành vào thủ đô Tehran ngày 28/2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát. Con trai ông Ali Khamenei là ông Mojtaba Khamenei, được bầu chọn làm Đại giáo chủ mới của Iran hồi đầu tháng 3. Ông Mojtaba Khamenei được cho là người có quan điểm cứng rắn, nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn mạnh mẽ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei chưa một lần xuất hiện trước truyền thông hay công chúng.

Theo các nguồn tin chính thức của Iran và khu vực, hàng chục nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hoặc đại diện cấp cao các nước, đã đến Tehran những ngày này để chia buồn, tưởng nhớ và tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Đây được coi là thắng lợi ngoại giao quan trọng của Iran, xét trong bối cảnh Mỹ và phương Tây vẫn đang ra sức cô lập, gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo.