English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người Iran thề báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei

Thứ Bảy, 17:00, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng triệu người Iran hôm nay đã đổ về thủ đô Tehran để tham gia lễ tang và tưởng nhớ Đại giáo chủ Ali Khamenei – người  bị liên quân Mỹ và Israel hạ sát trong đòn không kích ngày 28/2. Tại nhiều địa điểm, các tín đồ hô vang khẩu hiệu lên án Mỹ và Israel, kêu gọi báo thù cho cái chết của lãnh tụ tối cao.

Theo ước tính của truyền thông khu vực, có hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran và các nước trong khu vực, tham gia các hoạt động và nghi lễ liên quan đám tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tại thủ đô Tehran, ngay từ sáng sớm nay, hàng triệu người trong trang phục màu đen, đã tập trung về các quảng trường lớn, đặc biệt là khu vực Đại thánh đường Grand Mosalla, nơi đặt linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei. Nhiều tín đồ hô vang các khẩu hiệu “Báo thù”, kêu gọi trả thù và tiêu diệt những kẻ đã gây ra cái chết của Đại giáo chủ.

nguoi iran the bao thu cho cai chet cua Dai giao chu ali khamenei hinh anh 1
Lãnh đạo nhiều nước đến Tehran dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: AP

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều người thân và quan chức cấp cao Iran, đã bị hạ sát trong những đòn không kích phủ đầu do liên quân Mỹ và Israel tiến hành vào thủ đô Tehran ngày 28/2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát. Con trai ông Ali Khamenei là ông Mojtaba Khamenei, được bầu chọn làm Đại giáo chủ mới của Iran hồi đầu tháng 3. Ông Mojtaba Khamenei được cho là người có quan điểm cứng rắn, nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn mạnh mẽ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei chưa một lần xuất hiện trước truyền thông hay công chúng.

Theo các nguồn tin chính thức của Iran và khu vực, hàng chục nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hoặc đại diện cấp cao các nước, đã đến Tehran những ngày này để chia buồn, tưởng nhớ và tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Đây được coi là thắng lợi ngoại giao quan trọng của Iran, xét trong bối cảnh Mỹ và phương Tây vẫn đang ra sức cô lập, gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thông điệp của Iran khi tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố lãnh tụ Ali Khamenei
Thông điệp của Iran khi tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố lãnh tụ Ali Khamenei

VOV.VN - Hàng nghìn người đã đến Đại giáo đường Grand Mosalla ở Tehran để tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei. Lễ quốc tang không chỉ tưởng nhớ nhà lãnh đạo tối cao của Iran, mà còn phản ánh khát vọng đoàn kết và ổn định của đất nước sau nhiều tháng xung đột.

Thông điệp của Iran khi tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố lãnh tụ Ali Khamenei

Thông điệp của Iran khi tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố lãnh tụ Ali Khamenei

VOV.VN - Hàng nghìn người đã đến Đại giáo đường Grand Mosalla ở Tehran để tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei. Lễ quốc tang không chỉ tưởng nhớ nhà lãnh đạo tối cao của Iran, mà còn phản ánh khát vọng đoàn kết và ổn định của đất nước sau nhiều tháng xung đột.

Lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran, hơn 100 nước cử đại diện tham dự
Lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran, hơn 100 nước cử đại diện tham dự

VOV.VN - Trái với dự báo về sự dè dặt trước sức ép từ Mỹ, lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước đã tới Tehran dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tập kích của liên quân Mỹ - Israel cuối tháng 2/2026.

Lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran, hơn 100 nước cử đại diện tham dự

Lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran, hơn 100 nước cử đại diện tham dự

VOV.VN - Trái với dự báo về sự dè dặt trước sức ép từ Mỹ, lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước đã tới Tehran dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tập kích của liên quân Mỹ - Israel cuối tháng 2/2026.

Nóng thế giới ngày 4/7: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran
Nóng thế giới ngày 4/7: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran; Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD; Nga tăng cường sử dụng UAV phản lực vượt ngoài tầm đánh chặn của Ukraine...

Nóng thế giới ngày 4/7: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran

Nóng thế giới ngày 4/7: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ cảnh báo Israel có thể ám sát lãnh đạo cấp cao Iran; Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD; Nga tăng cường sử dụng UAV phản lực vượt ngoài tầm đánh chặn của Ukraine...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ