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Thông điệp của Iran khi tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố lãnh tụ Ali Khamenei

Thứ Bảy, 10:51, 04/07/2026
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VOV.VN - Hàng nghìn người đã đến Đại giáo đường Grand Mosalla ở Tehran để tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei. Lễ quốc tang không chỉ tưởng nhớ nhà lãnh đạo tối cao của Iran, mà còn phản ánh khát vọng đoàn kết và ổn định của đất nước sau nhiều tháng xung đột.

Thi hài của Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28/2 được quàn tại chính điện của Đại giáo đường Grand Mosalla để người dân tới viếng trong hai ngày 3 và 4/7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố linh thiêng Qom, rồi tới Najaf và Karbala của Iraq, trước khi an táng tại Mashhad vào ngày 9/7 tới.

thong diep cua iran khi to chuc le tang quy mo lon cho co lanh tu ali khamenei hinh anh 1
Người dân Iran đến viếng lễ tang. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, di sản lớn nhất mà cố Lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước: “Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo”.

Thông điệp ấy cũng được lặp lại trong các phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araghchi, lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nhiều tháng xung đột và vẫn chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt kéo dài, lễ quốc tang được giới quan sát đánh giá không chỉ là dịp tưởng niệm một nhà lãnh đạo, mà còn là cơ hội để chính quyền phát đi thông điệp về sự ổn định, tính liên tục của bộ máy lãnh đạo và tinh thần đoàn kết của quốc gia.

Để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới.

Thế nhưng, phía sau bầu không khí trang nghiêm ấy vẫn hiện hữu những vết thương mà chiến tranh để lại trong cuộc sống thường nhật của người dân. Bahar, một nhân viên của tổ chức từ thiện đang phục vụ trà và thức ăn miễn phí cho người đến viếng, chia sẻ rằng dù chiến sự đã tạm lắng, nỗi lo vẫn chưa bao giờ biến mất.

“Chiến tranh khiến mọi người luôn lo lắng cho người thân của mình. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Nhưng nhờ sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi đã cùng vượt qua. Dù điều gì đang chờ đợi Iran phía trước, người dân sẽ không bỏ rơi đất nước của mình”, Bahar cho biết.

Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính. Quy mô của lễ tang cho thấy đây không đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại đặc biệt trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.

Hồng Nhung/VOV1
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