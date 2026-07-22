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Người tiêu dùng muốn tăng cường biện pháp bảo vệ quyền lợi người sử dụng ô tô điện

Thứ Tư, 20:35, 22/07/2026
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VOV.VN - Xe ô tô điện đang ngày càng trở thành phương tiện phổ biến tại Australia. Tuy vậy, vì loại xe này mới thông dụng trong những năm gần đây nên cơ sở pháp lý chưa đầy đủ để có thể bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 

Báo cáo mới công bố của Hiệp hội các đại lý ô tô tại Australia cho biết, các quy định hiện hành về việc bán xe ô tô tại nước này không phản ánh thị trường hiện tại khi ngày càng nhiều xe điện và các loại xe phụ thuộc vào phần mềm được đưa vào sử dụng nhưng các quy định cũ lại chưa phù hợp với các loại xe này.

Vì vậy, người tiêu dùng nước này đang kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung các biện pháp để gia tăng trách nhiệm của nhà sản xuất qua đó củng cố lòng tin của người tiêu dùng.

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Xe điện sạc pin. Ảnh: Reuters.

Trong đó, điều đang khiến người tiêu dùng và các đại lý bán xe lo ngại nhất đó là quy định về tuổi thọ của pin. Trong khi người tiêu dùng mong muốn pin của các xe điện có tuổi thọ dài thì luật pháp của nước này và trong điều khoản bảo hành xe chưa có định nghĩa cụ thể về mức độ suy giảm của pin. Để khắc phục điều này, các đại lý bán xe ô ô tại Australia đề nghị luật bổ sung quy định các nhà sản xuất cần phải đưa ra hướng dẫn để xác định mức độ suy giảm của pin có thể chấp nhận được, ví dụ như sau 8 năm sử dụng, pin còn dung lượng tới 70% là có thể chấp nhận được.

Không chỉ đề xuất bổ sung các quy định về pin, Hiệp hội các đại lý bán xe ô tô của Australia còn đề xuất nước này cần bổ sung các điều luật về cập nhật phần mềm và chuỗi cung ứng phụ tùng để đảm bảo việc phân phối và sử dụng xe ô tô điện được diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn.

Báo cáo của Hiệp hội các đại lý ô tô tại Australia cũng cho biết các quy định hiện tại của nước này đang đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai các đại lý trong khi có nhiều vấn đề đại lý không thể giải quyết được mà thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất như kiểm soát thiết kế, phần mềm, chẩn đoán lỗi và cung cấp phụ tùng. Trong bối cảnh này, Hiệp hội các đại lý ô tô Australia kêu gọi cơ quan chức năng bổ sung quy định để gia tăng trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các xe ô tô điện.

Đề xuất của Hiệp hội các đại lý bán xe ô tô của Australia được đưa ra trong bối cảnh số lượng xe ô tô điện được bán ra tại thị trường nước này đang tăng nhanh với hơn 103.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, chiếm 24% thị phần xe ô tô tại nước này trong tháng 6. Nếu so với tháng 6/2025, số lượng xe ô tô điện bán ra tại thị trường Australia đã tăng hơn 147%.

Việt Nga/VOV-Australia
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