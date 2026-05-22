Nguồn tin Iran tiết lộ chưa đạt thỏa thuận với Mỹ nhưng bất đồng đã thu hẹp

Nguồn tin này tiết lộ, vấn đề làm giàu urani của Iran cùng quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran vẫn là những điểm bất đồng then chốt.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Mỹ và Iran ngày 21/5 tiếp tục giữ lập trường đối lập liên quan đến kho dự trữ urani của Tehran cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz, dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán đã xuất hiện “một số tín hiệu tích cực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thu hồi kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran - số vật liệu mà Mỹ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

“Chúng tôi sẽ lấy lại số urani đó. Chúng tôi không cần nó, cũng không muốn nó. Có lẽ sau khi thu hồi, chúng tôi sẽ phá hủy nó, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó”, ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng một giải pháp ngoại giao sẽ khó khả thi nếu Tehran triển khai cơ chế thu phí qua lại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các cuộc đối thoại đã đạt được một số tiến triển.

“Đã có một vài tín hiệu tích cực. Tôi không muốn quá lạc quan…Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới”, ông Rubio nói.

Trước những phát biểu của ông Trump, hai nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị không đưa urani ra nước ngoài.

Ông Trump đồng thời chỉ trích kế hoạch của Tehran về việc thu phí đối với hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà trước khi xung đột bùng phát đã vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu.

“Chúng tôi muốn tuyến đường này được mở và tự do lưu thông. Chúng tôi không muốn có phí qua lại. Đây là vùng biển quốc tế”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu không nhận được “những câu trả lời phù hợp” từ giới lãnh đạo Tehran. Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng bất kỳ đợt tấn công mới nào cũng sẽ kéo theo các hành động đáp trả vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.