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Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz

Thứ Hai, 14:29, 07/09/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz; Mỹ tuyên bố chặn 92 tàu liên quan Iran; Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ, nổ súng vào USV đối phương; Thủ tướng Netanyahu cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel...

Xem thêm: Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"

PV/VOV.VN
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