Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz
Thứ Hai, 14:29, 07/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz; Mỹ tuyên bố chặn 92 tàu liên quan Iran; Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ, nổ súng vào USV đối phương; Thủ tướng Netanyahu cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel...
VOV.VN - Mỹ ngày 6/9 tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại eo biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
VOV.VN - Mỹ ngày 6/9 tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại eo biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.