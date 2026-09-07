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Nhà báo Minh Nga:

Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"

Thứ Hai, 09:42, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.

Xem thêm:

>> Iran thề đáp trả “mạnh hơn và đau hơn” với các cuộc tấn công của Mỹ

>> Tàu dầu Iran phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị Mỹ tấn công

>> Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

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Sự thật trong chiến tranh kinh tế khốc liệt nhất của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.

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Tướng Nguyễn Văn Sáu phân tích kịch bản Mỹ hạ ngưỡng sử dụng hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.

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