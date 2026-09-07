Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"

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VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.
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