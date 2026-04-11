Nhà đàm phán Iran: “Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"

“Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng,” Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, nói với truyền thông nhà nước Iran.

Cờ Mỹ - Iran và biểu tượng ống dầu khí. Ảnh: Reuters.

Ông Ghalibaf nói rằng nếu Mỹ “sẵn sàng cho một thỏa thuận thực sự,” thì Iran cũng có thể.

“Thật không may, kinh nghiệm đàm phán với người Mỹ của chúng tôi luôn kết thúc bằng thất bại và vi phạm cam kết,” ông nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định đàm phán Mỹ - Iran lần này sẽ chủ yếu tập trung váo vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được tự động mở cửa trở lại.

Một số nguồn tin cho biết, đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan hôm nay (11/4) sẽ bao gồm cả hình thức gián tiếp và trực tiếp.