Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao khóa XV ngày 22/3.

Ông Kim Jong Un tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên khóa XV ngày 22/03. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, việc hội nghị quyết định bầu ông Kim Jong Un vào vị trí cao nhất đất nước “phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Triều Tiên”.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã bầu ông Jo Yong Won làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, chức vụ cao nhất Quốc hội Triều Tiên, thay cho ông Choe Ryong Hae. Ông Pak Thae Song tiếp tục được bổ nhiệm làm Thủ tướng Triều Tiên.

Bên cạnh việc bầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và các cơ quan lãnh đạo khác của Triều Tiên, kỳ họp lần này còn xem xét việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp, quán triệt thực hiện Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia đề ra tại Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng như xem xét việc thực hiện ngân sách quốc gia năm 2025 và ngân sách quốc gia năm 2026.

Trước đó, ông Kim Jong Un đã được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2. Triều Tiên sau đó đã tiến hành bầu cử quốc hội khóa mới vào ngày 15/3. Cơ quan này thường nhóm họp sau khi đại hội đảng kết thúc để luật hóa các quyết sách đã được đưa ra.

Phát biểu tại Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Kim Jong Un từng nhấn mạnh, đảng này “đang đối mặt với nhiệm vụ lịch sử to lớn và cấp bách là thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và sớm chuyển đổi mọi mặt đời sống xã hội của đất nước”, đồng thời tuyên bố 5 năm tới sẽ là “giai đoạn ổn định, củng cố, phát triển kinh tế từng bước và chất lượng cao” của Triều Tiên.