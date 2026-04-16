Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn

Thứ Năm, 05:34, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ Mỹ vẫn đang tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán với Iran nhưng chưa “chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ chưa “chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn” với Iran. Lệnh ngừng bắn được công bố ngày 7/4 dự kiến sẽ hết hiệu lực vào thứ Ba tới (21/4).

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán cũng như các cuộc trao đổi", bà Leavitt nói, đồng thời cho biết đang có những thảo luận về việc tổ chức thêm các vòng đàm phán trực tiếp “nhưng chưa có gì là chính thức cho đến khi được Nhà Trắng xác nhận".

nha trang cho biet cac cuoc dam phan voi iran van dang tiep dien hinh anh 1
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Reuters

Bà cũng cho biết các vòng đàm phán tiếp theo, nếu diễn ra, “nhiều khả năng” sẽ tiếp tục được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan, tương tự như các cuộc gặp trước đó.

Trước đó, trong cuộc trao đổi qua điện thoại ban đầu với tờ The New York Post hôm 14/4, ông Trump thừa nhận tiến trình thương lượng với Iran “vẫn đang diễn ra nhưng… khá chậm”, đồng thời để ngỏ khả năng vòng đàm phán trực tiếp thứ hai nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 7 tuần có thể được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở châu Âu. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa giờ sau, ông đã chủ động gọi lại để cập nhật tình hình.

“Bạn thực sự nên có mặt ở đó, bởi vì điều gì đó có thể sẽ xảy ra trong hai ngày tới và chúng tôi đang nghiêng về phương án đó. Vì sao ư? Bởi vì vị Tư lệnh ở đó đang làm rất tốt công việc của mình", ông Trump nói, ám chỉ Islamabad.

Liên quan đến nội dung đàm phán, ông Trump cũng bày tỏ không hài lòng trước các thông tin cho rằng Mỹ từng đề xuất Iran đình chỉ chương trình làm giàu urani trong ít nhất 20 năm tại vòng đàm phán không đạt kết quả vào cuối tuần trước.

“Tôi đã nói rất rõ rằng họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tôi không thích con số 20 năm”, ông Trump nhấn mạnh. Khi được hỏi liệu một thỏa thuận tạm ngừng như vậy có thể giúp Iran “giữ thể diện” trước công chúng trong nước và từ đó dễ chấp nhận hơn hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Tôi không muốn họ cảm thấy như mình đã chiến thắng”.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran Tổng thống Trump Nhà Trắng chương trình hạt nhân lệnh ngừng bắn
