中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

Thứ Tư, 22:21, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran hết hạn. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei không xác nhận liệu thỏa thuận này có được gia hạn hay không.

iran va my dang trao doi thong diep thong qua trung gian pakistan hinh anh 1
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

“Hiện tại, như tôi đã đề cập, các cuộc đàm phán đang tiếp tục thông qua một trung gian hòa giải người Pakistan, và vẫn còn phải xem phía bên kia thực sự nghiêm túc đến mức nào về các yêu sách ngoại giao của họ”, IRNA - hãng thông tấn chính thức của Iran dẫn lời ông Baghaei.

“Chính Mỹ phải chứng minh sự nghiêm túc của mình, bởi vì họ đã nhiều lần không chỉ không tôn trọng các cam kết của mình mà còn làm suy yếu bàn đàm phán”, phát ngôn viên Baghaei nói thêm.

Theo ông Baghaei, không có đề xuất mới nào từ phía Iran và không có thay đổi nào đối với đề xuất 10 điểm ban đầu mà Tehran đưa ra trong các cuộc đàm phán. Ông Baghaei gọi một số yêu cầu của Mỹ là “vô lý và phi thực tế”. Ông một lần nữa khẳng định quyền của Iran trong việc làm giàu urani vì mục đích hòa bình.

Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết, Thống soái Asim Munir của nước này, người nổi lên như một trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, đã đến Tehran với tư cách là người đứng đầu một phái đoàn cấp cao.

Phái đoàn của ông Munir, mang theo thông điệp từ Washington, sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và thảo luận về “các vấn đề liên quan đến vòng đàm phán thứ hai”, đài truyền hình chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết thêm, trích dẫn các nguồn tin từ Pakistan.

Việc một nhân vật quan trọng như vậy thực hiện chuyến thăm ngoại giao công khai như trên là một dấu hiệu tích cực cho thấy có thể sẽ có vòng đàm phán thứ hai.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước vào cuối tuần qua không tạo được đột phá nào.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch 
Tag: Iran - Mỹ trao đổi thông điệp Pakistan làm trung gian hòa đàm Mỹ Iran lệnh ngừng bắn sắp hết hạn xung đột Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ