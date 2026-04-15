Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran hết hạn. Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei không xác nhận liệu thỏa thuận này có được gia hạn hay không.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

“Hiện tại, như tôi đã đề cập, các cuộc đàm phán đang tiếp tục thông qua một trung gian hòa giải người Pakistan, và vẫn còn phải xem phía bên kia thực sự nghiêm túc đến mức nào về các yêu sách ngoại giao của họ”, IRNA - hãng thông tấn chính thức của Iran dẫn lời ông Baghaei.

“Chính Mỹ phải chứng minh sự nghiêm túc của mình, bởi vì họ đã nhiều lần không chỉ không tôn trọng các cam kết của mình mà còn làm suy yếu bàn đàm phán”, phát ngôn viên Baghaei nói thêm.

Theo ông Baghaei, không có đề xuất mới nào từ phía Iran và không có thay đổi nào đối với đề xuất 10 điểm ban đầu mà Tehran đưa ra trong các cuộc đàm phán. Ông Baghaei gọi một số yêu cầu của Mỹ là “vô lý và phi thực tế”. Ông một lần nữa khẳng định quyền của Iran trong việc làm giàu urani vì mục đích hòa bình.

Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết, Thống soái Asim Munir của nước này, người nổi lên như một trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, đã đến Tehran với tư cách là người đứng đầu một phái đoàn cấp cao.

Phái đoàn của ông Munir, mang theo thông điệp từ Washington, sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và thảo luận về “các vấn đề liên quan đến vòng đàm phán thứ hai”, đài truyền hình chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết thêm, trích dẫn các nguồn tin từ Pakistan.

Việc một nhân vật quan trọng như vậy thực hiện chuyến thăm ngoại giao công khai như trên là một dấu hiệu tích cực cho thấy có thể sẽ có vòng đàm phán thứ hai.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước vào cuối tuần qua không tạo được đột phá nào.