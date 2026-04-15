Các bên trung gian hòa giải tiến sát việc gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ Iran đã gây nguy hiểm cho thỏa thuận mới được ký kết một tuần trước, nhưng các quan chức khu vực hôm 15/4 cho biết họ vẫn đang đạt được tiến triển. Theo những quan chức này, Mỹ và Iran đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” để gia hạn thỏa thuận nhằm tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn vào ngày 22/4, các nhà trung gian đang thúc đẩy một thỏa hiệp về ba điểm mấu chốt chính đã làm đổ vỡ các cuộc đàm phán trực tiếp vào cuối tuần trước - chương trình hạt nhân của Iran, eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại chiến tranh - theo một trong những quan chức khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải. Cả hai quan chức đều phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran đe dọa sẽ làm ngừng giao thương trong khu vực nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, phản ánh căng thẳng đang làm lu mờ các hoạt động ngoại giao.

Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran hôm 15/4 cảnh báo rằng Iran sẽ hoàn toàn phong tỏa xuất khẩu và nhập khẩu trên khắp khu vực vịnh Ba Tư, biển Oman và biển Đỏ nếu quân đội Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

“Iran sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích của mình”, Ali Abdollahi nói, gọi lệnh phong tỏa là “khúc dạo đầu cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn”. Những bình luận của ông đã được truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Giao tranh đã khiến ít nhất 3.000 người tử vong ở Iran, hơn 2.100 người ở Lebanon, 23 người ở Israel và hơn chục người ở các quốc gia Arab vùng Vịnh. ​​Mười ba binh sĩ Mỹ cũng đã mất mạng.