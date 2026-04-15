Các bên trung gian hòa giải tiến sát việc gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Thứ Tư, 20:16, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà trung gian hòa giải hôm 15/4 đã tiến gần hơn đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và nối lại các cuộc đàm phán để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mong manh trước khi nó hết hạn vào tuần tới.

Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ Iran đã gây nguy hiểm cho thỏa thuận mới được ký kết một tuần trước, nhưng các quan chức khu vực hôm 15/4 cho biết họ vẫn đang đạt được tiến triển. Theo những quan chức này, Mỹ và Iran đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” để gia hạn thỏa thuận nhằm tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

cac ben trung gian hoa giai tien sat viec gia han lenh ngung ban my - iran hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Reuters)

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn vào ngày 22/4, các nhà trung gian đang thúc đẩy một thỏa hiệp về ba điểm mấu chốt chính đã làm đổ vỡ các cuộc đàm phán trực tiếp vào cuối tuần trước - chương trình hạt nhân của Iran, eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại chiến tranh - theo một trong những quan chức khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải. Cả hai quan chức đều phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran đe dọa sẽ làm ngừng giao thương trong khu vực nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, phản ánh căng thẳng đang làm lu mờ các hoạt động ngoại giao.

Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran hôm 15/4 cảnh báo rằng Iran sẽ hoàn toàn phong tỏa xuất khẩu và nhập khẩu trên khắp khu vực vịnh Ba Tư, biển Oman và biển Đỏ nếu quân đội Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

“Iran sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích của mình”, Ali Abdollahi nói, gọi lệnh phong tỏa là “khúc dạo đầu cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn”. Những bình luận của ông đã được truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Giao tranh đã khiến ít nhất 3.000 người tử vong ở Iran, hơn 2.100 người ở Lebanon, 23 người ở Israel và hơn chục người ở các quốc gia Arab vùng Vịnh. ​​Mười ba binh sĩ Mỹ cũng đã mất mạng.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Theo AP
Tin liên quan

Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh thân cận là Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, nói rằng bà Melni đang làm Mỹ thất vọng trong vấn đề Iran.

Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận bất chấp sự hoài nghi
Phó Tổng thống Mỹ tin rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận bất chấp sự hoài nghi

VOV.VN - Ông Vance - người đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ đàm phán với phía Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua - cho biết ông tin rằng những người ngồi đối diện mình ở Islamabad “muốn đạt được một thỏa thuận”, bất chấp hàng thập kỷ “mất lòng tin” giữa Mỹ và Iran.

Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?
Giữa lúc ngừng bắn, Iran tìm kiếm bệ phóng tên lửa bị chôn vùi dưới lòng đất?

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh mà CNN đã xem xét, Iran đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ chặn lối vào các căn cứ tên lửa ngầm của nước này trong thời gian ngừng bắn. Trong các hình ảnh, có thể thấy các máy xúc đang xúc đổ các mảnh vụn từ các đường hầm bị chặn và chất lên các xe tải chở rác gần đó.

